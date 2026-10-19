Захарова опубликовала ролик о протестах во Франции, Италии и Албании

Фото: телеграм-канал "МИД России"

Официальный представитель МИД России Мария Захарова опубликовала в своем телеграм-канале видео, в котором сопоставила заявления западных политиков о российской угрозе с кадрами беспорядков в европейских странах. В финале ролика авторы задаются вопросом, кто на самом деле напал на Европу.

В начале видео звучат высказывания президента Франции Эмманюэля Макрона и канцлера Германии Фридриха Мерца. Оба политика говорят об угрозе со стороны России.

Затем зрителям показывают кадры протестов и погромов во Франции, Италии и Албании. Эти сцены сопровождаются вопросом: "Это русские?".

В заключительной части ролика дается отрицательный ответ. Авторы видео утверждают, что на европейский "цветущий сад" напали сами европейцы.

Ранее Захарова раскритиковала обвинения Европейского союза в адрес России в связи с протестами. По ее словам, подобные заявления свидетельствуют о неуважении европейских властей к собственным гражданам.

Тем временем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что обвинения России в причастности к беспорядкам в европейских странах уже не воспринимают всерьез даже в самой Европе.