Захарова обвинила Макрона в двойных стандартах при оценке протестов

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала президента Франции Эмманюэля Макрона за подход к протестам. Соответствующий пост дипломат написала в своем телеграм-канале.

Поводом стали заявления французского лидера о возможности запретить собрания и применить другие меры для пресечения беспорядков в стране. Макрон также заявил, что власти будут жестко реагировать на погромы и любые проявления насилия.

"Вот те раз! А как же "права человека", "свобода самовыражения" и, как изволил выразиться протеже Макрона Зеленский, тезис "они же дети"? То есть когда громят французы Париж – это требует непримиримого осуждения и жестких мер, а когда в других странах митингующие громят города, то нужно за этим молча наблюдать, перечитывая про себя гневные пресс-релизы Елисейского дворца о недопустимости подавления протестов", – написала Захарова.

Дипломат призвала отказаться от двойных стандартов и придерживаться единых принципов при оценке протестных акций, не вмешиваясь во внутренние дела суверенных государств.

Во Франции проходят сотни акций протеста против роста цен на топливо и снижения покупательной способности населения. В нескольких городах демонстрации переросли в столкновения с полицией, применявшей слезоточивый газ.

В Марселе участники акций перекрывали улицы, разгромили участок муниципальной полиции и ворвались в здание мэрии, повредив имущество. Также сообщалось о погромах магазинов, включая бутик оператора связи SFR и спортивный магазин JD Sports. В Лионе и окрестностях города правоохранители разгоняли группы протестующих, в том числе у въезда на нефтеперерабатывающий завод в Фейзене.

В ходе беспорядков во Франции задержали более двух тысяч человек. По словам главы МВД страны Лорана Нуньеса, правоохранители устанавливают причастных к погромам для последующего привлечения к ответственности. В столкновениях пострадали более 600 полицейских, жандармов и пожарных.

