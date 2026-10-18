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18 октября, 21:52

Происшествия

Режим беспилотной опасности ввели в Волгоградской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Режим беспилотной опасности объявили в Волгоградской области. Об этом сообщила Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) в мессенджере МАХ.

Согласно сообщению ведомства, опасность действует с 21:27. Жителям рекомендуют держаться подальше от окон, не пользоваться лифтами и оставаться в безопасном месте до официальной отмены режима.

Ранее сообщалось, что в результате атак беспилотников в Белгородской области пострадали семь человек. В Белгороде при повторном ударе по инфраструктурному объекту ранения получили двое мужчин, еще четверо пострадали при атаке на автомобиль на трассе Белгород – Шебекино.

В селе Новая Таволжанка осколочные ранения ног получил местный житель. Также в нескольких населенных пунктах повреждены жилые дома, автомобили и инфраструктурные объекты. В хуторе Колотиловском загорелся частный дом, а в селе Бехлевка сгорел легковой автомобиль.

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