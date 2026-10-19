Пенсионерка из Приморья рассказала, как отпугнула медведя палкой и спаслась

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Пенсионерка из Приморья Вера Михайлова сумела спастись при встрече с медведем благодаря палке, которую взяла с собой в лес за ягодами. Женщина рассказала РИА Новости, что накинула на палку ветровку, а затем стала размахивать самодельным чучелом и громко кричать.

Необычный случай произошел несколько лет назад в лесу недалеко от деревни в Чугуевском округе. Михайлова собирала ягоды и заметила медведя, который стоял неподалеку и смотрел на нее.

"Складываю ягоды в корзинку, поднимаю глаза и вижу – на окраине поляны стоит медведь, смотрит на меня. Я так с ягодой в руке и застыла", – вспомнила пенсионерка.

Затем женщина схватила палку, накинула на нее ветровку и начала размахивать получившейся конструкцией, одновременно крича. По ее словам, она не помнит, сколько продолжалась эта попытка отпугнуть зверя. В какой-то момент медведь все же ушел.

Когда опасность миновала, Михайлова поняла, что от пережитого страха не может пошевелиться. Она не могла разжать руки и отпустить палку, а ноги отказывались сгибаться.

После этого случая женщина почти год не ходила в лес за ягодами.

Ранее сообщалось, что в 2026 году в России отстрелили более 4,6 тысячи медведей. Наибольшее количество случаев пришлось на Сибирь и Дальний Восток, где хищники чаще стали появляться рядом с населенными пунктами.