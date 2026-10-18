В Подмосковье участились случаи обнаружения следов медведей

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В Московской области в последние годы стали чаще фиксировать следы медведей вблизи населенных пунктов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство экологии и природопользования Московской области.

В пресс-службе ведомства подтвердили, что подобные случаи фиксируют чаще, чем прежде.

В министерстве предположили, что медведи могут чаще попадать в поле зрения жителей Подмосковья из-за роста их численности в соседних регионах.

Ранее в разных городах Московской области также стали замечать волков, выходящих к людям. По сообщениям в социальных сетях, подобные случаи произошли не менее десяти раз.

Однако в комитете лесного хозяйства региона сообщили, что с 2018 года численность волков в Подмосковье не превышает 25 особей. Охотничьи хозяйства также не фиксируют резкого роста популяции или увеличения числа встреч с хищниками.