Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02:26

Регионы

В Подмосковье участились случаи обнаружения следов медведей

Фото: 123RF.соm/stgrafix

В Московской области в последние годы стали чаще фиксировать следы медведей вблизи населенных пунктов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство экологии и природопользования Московской области.

В пресс-службе ведомства подтвердили, что подобные случаи фиксируют чаще, чем прежде.

В министерстве предположили, что медведи могут чаще попадать в поле зрения жителей Подмосковья из-за роста их численности в соседних регионах.

Ранее в разных городах Московской области также стали замечать волков, выходящих к людям. По сообщениям в социальных сетях, подобные случаи произошли не менее десяти раз.

Однако в комитете лесного хозяйства региона сообщили, что с 2018 года численность волков в Подмосковье не превышает 25 особей. Охотничьи хозяйства также не фиксируют резкого роста популяции или увеличения числа встреч с хищниками.

Читайте также


регионыживотные

Зумеров назвали самым несчастным поколением

Только 44% опрошенных зумеров оценили свое благополучие как высокое

Зумеры теряют вкус к жизни не из-за слабости характера, а по строгим законам нейробиологии

Читать
закрыть

В России предложили ввести предоплату в вузах

Мера нужна, чтобы поступающие не заключали договоры сразу с несколькими вузами и не занимали места

Однако эксперты напоминают: привилегией системы образования в РФ остается широкий выбор

Читать
закрыть

Многодетным мужчинам предложили платить 2 миллиона рублей

Задача капитала – это поддержка, прежде всего, ответственного отцовства

Читать
закрыть

Волки запугали российские регионы

В одном из случаев волк погнался за женщиной, которая выгуливала собаку

Читать
закрыть

Как москвичи пожаловались на ночной клуб в высотке в центре города?

Местные жители месяцами не могут спать из-за шума, мусора и посетителей в неадекватном состоянии

Читать
закрыть

Как живут ушедшие "на пенсию" служебные собаки?

Если найти нового владельца для собаки не удается, ее в большинстве случаев направляют в приют

Читать
закрыть

Где правильно хранить заготовки на зиму?

Сушеные овощи, фрукты, грибы и зелень важно защитить от влаги и прямых солнечных лучей

Банки с вареньем, джемами и маринованными овощами можно хранить в кухонном шкафу или кладовой

Читать
закрыть

Неизвестный слил интимное видео москвички в Сеть

Москвичка заявила, что не собирается испытывать стыд

Эксперты уточняют: действия шантажиста подпадают под статью о неприкосновенности частной жизни

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика