Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 октября, 08:27

Происшествия
Главная / Новости /

SHOT: нашествие волков наблюдается в России

Нашествие волков наблюдается в России

Фото: 123RF.com/michaelcummings

В России наблюдается нашествие волков, хищники все чаще заходят в жилые зоны и нападают на домашний скот. Об этом сообщает канал SHOT в MAX.

Как рассказал член Президиума Всероссийского общества охраны природы Тимур Усманов, жители Подмосковья с начала осени не менее 10 раз видели волков. Хищников замечали в районах Талдома, Дмитрова, Серпухова и Шатуры.

Этих животных также замечают жители Ленинградской области, Екатеринбурга и Тюмени. За последний месяц число обращений резко возросло. Звери заходят в частный сектор, бродят по дорогам и ищут еду. К примеру, на днях волка на границе Московской и Владимирской областей заметил подписчик канала.

На Кубани звери подходили близко к жилым домам в Староминском районе и нападали на скот. В Гатчинском районе Ленинградской области волк преследовал женщину, гулявшую с собакой, – ей еле удалось убежать. В Арамили Свердловской области несколько хищников разгуливали у жилых домов.

В начале октября волк напал на мужчину у порога его дома в Забайкалье и повредил ему руку. Хозяину удалось дать отпор: он заколол зверя ножом.

Причины выхода хищников к людям – запах еды и мусорных отходов, миграция на зимовку и вырубка лесов. Отмечается, что в Тюменской области и Подмосковье будут регулировать численность волков в охотничьих угодьях, в том числе отстрелом.

Ранее жители Новгородской, Калининградской, Ленинградской и других областей сообщали о массовом появлении пауков-летунов, которые окутывают паутиной дома, деревья и землю. При этом эти пауки не опасны, они питаются мухами и другими мелкими насекомыми.

Читайте также


животныепроисшествиярегионы

Зумеров назвали самым несчастным поколением

Только 44% опрошенных зумеров оценили свое благополучие как высокое

Зумеры теряют вкус к жизни не из-за слабости характера, а по строгим законам нейробиологии

Читать
закрыть

В России предложили ввести предоплату в вузах

Мера нужна, чтобы поступающие не заключали договоры сразу с несколькими вузами и не занимали места

Однако эксперты напоминают: привилегией системы образования в РФ остается широкий выбор

Читать
закрыть

Многодетным мужчинам предложили платить 2 миллиона рублей

Задача капитала – это поддержка, прежде всего, ответственного отцовства

Читать
закрыть

Волки запугали российские регионы

В одном из случаев волк погнался за женщиной, которая выгуливала собаку

Читать
закрыть

Как москвичи пожаловались на ночной клуб в высотке в центре города?

Местные жители месяцами не могут спать из-за шума, мусора и посетителей в неадекватном состоянии

Читать
закрыть

Как живут ушедшие "на пенсию" служебные собаки?

Если найти нового владельца для собаки не удается, ее в большинстве случаев направляют в приют

Читать
закрыть

Где правильно хранить заготовки на зиму?

Сушеные овощи, фрукты, грибы и зелень важно защитить от влаги и прямых солнечных лучей

Банки с вареньем, джемами и маринованными овощами можно хранить в кухонном шкафу или кладовой

Читать
закрыть

Неизвестный слил интимное видео москвички в Сеть

Москвичка заявила, что не собирается испытывать стыд

Эксперты уточняют: действия шантажиста подпадают под статью о неприкосновенности частной жизни

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика