SHOT: нашествие волков наблюдается в России

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В России наблюдается нашествие волков, хищники все чаще заходят в жилые зоны и нападают на домашний скот. Об этом сообщает канал SHOT в MAX.

Как рассказал член Президиума Всероссийского общества охраны природы Тимур Усманов, жители Подмосковья с начала осени не менее 10 раз видели волков. Хищников замечали в районах Талдома, Дмитрова, Серпухова и Шатуры.

Этих животных также замечают жители Ленинградской области, Екатеринбурга и Тюмени. За последний месяц число обращений резко возросло. Звери заходят в частный сектор, бродят по дорогам и ищут еду. К примеру, на днях волка на границе Московской и Владимирской областей заметил подписчик канала.

На Кубани звери подходили близко к жилым домам в Староминском районе и нападали на скот. В Гатчинском районе Ленинградской области волк преследовал женщину, гулявшую с собакой, – ей еле удалось убежать. В Арамили Свердловской области несколько хищников разгуливали у жилых домов.

В начале октября волк напал на мужчину у порога его дома в Забайкалье и повредил ему руку. Хозяину удалось дать отпор: он заколол зверя ножом.

Причины выхода хищников к людям – запах еды и мусорных отходов, миграция на зимовку и вырубка лесов. Отмечается, что в Тюменской области и Подмосковье будут регулировать численность волков в охотничьих угодьях, в том числе отстрелом.

Ранее жители Новгородской, Калининградской, Ленинградской и других областей сообщали о массовом появлении пауков-летунов, которые окутывают паутиной дома, деревья и землю. При этом эти пауки не опасны, они питаются мухами и другими мелкими насекомыми.