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16 октября, 16:30

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Комитет лесного хозяйства Подмосковья: численность волков в регионе не превышает 25 особей

В Подмосковье опровергли информацию о нашествии волков

Фото: 123RF.com/plaxinroman76

Численность волков в Подмосковье не превышает 25 особей с 2018 года, а охотничьи хозяйства не отмечают резкого роста популяции или увеличения числа встреч с хищниками. Об этом сообщили в пресс-службе комитета лесного хозяйства Московской области.

По данным официального мониторинга, ситуация остается стабильной на протяжении нескольких лет. В комитете также отметили, что дикие волки стараются избегать контактов с людьми.

При этом на границе Московской области возможны сезонные заходы хищников из соседних регионов. В ведомстве пояснили, что это естественный природный процесс, который не свидетельствует об увеличении местной популяции.

В случае встречи с волком специалисты рекомендуют сохранять спокойствие и не убегать – резкое движение может спровоцировать нападение. Необходимо медленно отходить назад, не поворачиваясь к животному спиной и не глядя ему прямо в глаза.

Чтобы отпугнуть волка, можно поднять над головой рюкзак или куртку, визуально увеличив свой рост, а также громко заговорить или постучать палкой по дереву. В комитете подчеркнули, что шум обычно заставляет хищника держаться подальше от человека.

Ранее сообщалось о случаях появления волков в жилых зонах разных регионов России. В частности, СМИ писали, что с начала осени жители Подмосковья не менее 10 раз замечали хищников в районах Талдома, Дмитрова, Серпухова и Шатуры. Сообщения о встречах с животными также поступали из Ленинградской области, Екатеринбурга и Тюмени.

В отдельных случаях волки приближались к домам и нападали на домашний скот.

В Подмосковье заметили не менее 10 волков

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