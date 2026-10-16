Биолог Сафонов: при нападении волка нужно стараться бить ему в нос

Нашествие волков зафиксировали в нескольких российских регионах. По словам экспертов, только в Подмосковье хищников заметили не менее десятка раз с начала осени. Почему это происходит и что делать при встрече со зверем, расскажем в нашем материале.

"Гуляют по детским площадкам"

Фото: телеграм-канал SHOT



Резкий рост количества случаев, когда волки заходят в населенные пункты, нападают на людей и домашних животных, зафиксировали в российских регионах.



К примеру, в Подмосковье хищника видели минимум 10 раз с начала осени. Обращения от жителей участились из районов Талдома, Дмитрова, Серпухова и Шатуры, сообщил член президиума Всероссийского общества охраны природы Тимур Усманов.



Среди регионов, где ситуация складывается особенно остро – Ленинградская область. В одном из случаев волк погнался за женщиной, которая выгуливала собаку: спастись удалось с трудом. Кроме того, нашествие хищника зафиксировали в Свердловской области. В частности, жители города Арамили заметили несколько волков прямо неподалеку от жилых домов.



На Кубани зверя видели в Староминском районе: животные подходили близко к жилым домам и нападали на скот. После этих сообщений прокуратура района провела экстренное совещание с представителями администрации, профильного министерства и охотничьего сообщества. Кроме того, в начале октября в Забайкалье хищник напал на мужчину на пороге его дома и поранил ему руку. При попытке защитится пострадавший зарезал зверя ножом.



Жители села Межгорье в Башкирии и вовсе фактически оказались в заложниках: если раньше здесь опасались только медведей, то теперь к ним добавились волки. Местная жительница Анна рассказала изданию "Абзац", что их нашествие наблюдается не первую осень, но сейчас ситуация стала критической.





Анна местная жительница Выходят постоянно в разных местах, в зимнее время особенно гуляют по улицам, по площадкам детским. Были случаи нападения на людей, но без жертв. С Межгорья пропали все кошки и собаки, даже домашние – волки залезали в дома и убивали.

Женщина вспомнила случай, когда хищник напал на местную жительницу, когда та возвращалась домой.



"Она отбивалась сумкой. Подбежал мужчина и начал его отпугивать – бить палкой. Сумку волк отобрал у нее, но женщине удалось забежать в подъезд, спастись", – рассказала она.

Ранее в России фиксировали нашествие медведей: за последние недели произошли десятки инцидентов, в том числе с гибелью людей. Кроме того, на дороги выходят лоси, а в Москве заметили лису.

"Лучше всего бить в нос"

Волки появились в лесах столичного региона, потому что здесь для них полно еды. Их добыча – это кабаны, косули, молодые лоси, пояснил Москве 24 биолог Дмитрий Сафонов.

"Волки идут сюда, даже если раньше жили в других местах. В этом кроется главная причина увеличения их популяции в регионе. Никаких сложных цепочек: звери просто мигрируют туда, где сегодня особенно сытно", – добавил он.

По словам эксперта, встретить волка вероятнее всего в Дмитровском и Талдомском районах, которые граничат с другими областями. Это крупные лесные массивы, своего рода коридоры, по которым звери из других регионов переходят в московский – например, из Владимирской области.

Сафонов обратил внимание, что эти хищники нападают только в четырех случаях. Во-первых, если человек застал животное за поеданием добычи: тогда волк воспримет его как конкурента и нападет. Во-вторых, если случайно набрести на логово с волчатами: родители вступят в бой с человеком и будут защищать потомство. В-третьих, если кто-то сам спровоцировал зверя и напал первым, в-четвертых, когда животное ранено или больно бешенством. В остальных случаях здоровый волк на человека не охотится.

Эксперт объяснил, что при встрече с ним ни в коем случае нельзя бежать и поворачиваться спиной – это включает у зверя охотничий инстинкт.





Дмитрий Сафонов биолог Нужно медленно отступать и не смотреть хищнику в глаза. Можно попытаться визуально увеличить себя: поднять руки, взять палку, спокойным голосом разговаривать. Если зверь приближается – громко шуметь. При нападении придется отбиваться любыми подручными средствами, лучше всего бить в нос.

Регулирование численности волка биолог назвал необходимой мерой. К примеру, в Подмосковье уже активизирован регулярный отстрел: охотничьи бригады работают вблизи мест их обитания, чтобы снизить плотность популяции. В других регионах тоже вводятся аналогичные меры, добавил Сафонов.

"Помимо волков и медведей, в лесу до зимы можно наткнуться на кабанов. Осенью у них начинается гон, и самцы в поисках самок ведут себя безумно, выбегают на автодороги: фиксируется очень много аварий. Самки с потомством или раненые особи могут мгновенно атаковать. Также опасны гадюки – они еще активны. Если случайно наступить на нее, она укусит", – добавил эксперт.

Он напомнил, что волки, как и другие звери, могут быть переносчиками вируса бешенства. Поэтому близко нельзя подпускать к себе ни одно животное.

Биолог и зоолог Александр Липкович в беседе с "ИА Регнум" заявил, что численность волков в России в три раза превышает оптимальную, они, как и медведи, перестали бояться человека.





Александр Липкович биолог, зоолог С волком ситуация напряженная, так же как и с медведем. Если будет холодная зима, у нас будет очень серьезная волчья проблема.

По его словам, чаще всего волки нападают на женщин и детей. При этом охота на них стала слишком затратной и сложной. Однако именно преследование хищника формирует у него боязнь человека, которую он передает потомству вместе с настороженностью к следам людей. Если этого не происходит, количество нападений растет.

Особую опасность, по его словам, представляют синантропные волки, обитающие в пастбищных экосистемах рядом с человеком: они в основном питаются домашними животными и убивают их намного больше, чем могут съесть. Если не решить проблему, ущерб будет только расти, заключил Липкович.

