Биолог Сафонов: при нападении волка нужно стараться бить ему в нос

Нашествие волков зафиксировали в нескольких российских регионах. По словам экспертов, только в Подмосковье хищников заметили не менее десятка раз с начала осени. Почему это происходит и что делать при встрече со зверем, расскажем в нашем материале.
"Гуляют по детским площадкам"
Резкий рост количества случаев, когда волки заходят в населенные пункты, нападают на людей и домашних животных, зафиксировали в российских регионах.
К примеру, в Подмосковье хищника видели минимум 10 раз с начала осени. Обращения от жителей участились из районов Талдома, Дмитрова, Серпухова и Шатуры, сообщил член президиума Всероссийского общества охраны природы Тимур Усманов.
Среди регионов, где ситуация складывается особенно остро – Ленинградская область. В одном из случаев волк погнался за женщиной, которая выгуливала собаку: спастись удалось с трудом. Кроме того, нашествие хищника зафиксировали в Свердловской области. В частности, жители города Арамили заметили несколько волков прямо неподалеку от жилых домов.
На Кубани зверя видели в Староминском районе: животные подходили близко к жилым домам и нападали на скот. После этих сообщений прокуратура района провела экстренное совещание с представителями администрации, профильного министерства и охотничьего сообщества. Кроме того, в начале октября в Забайкалье хищник напал на мужчину на пороге его дома и поранил ему руку. При попытке защитится пострадавший зарезал зверя ножом.
Жители села Межгорье в Башкирии и вовсе фактически оказались в заложниках: если раньше здесь опасались только медведей, то теперь к ним добавились волки. Местная жительница Анна рассказала изданию "Абзац", что их нашествие наблюдается не первую осень, но сейчас ситуация стала критической.
Женщина вспомнила случай, когда хищник напал на местную жительницу, когда та возвращалась домой.
"Она отбивалась сумкой. Подбежал мужчина и начал его отпугивать – бить палкой. Сумку волк отобрал у нее, но женщине удалось забежать в подъезд, спастись", – рассказала она.
Ранее в России фиксировали нашествие медведей: за последние недели произошли десятки инцидентов, в том числе с гибелью людей. Кроме того, на дороги выходят лоси, а в Москве заметили лису.
"Лучше всего бить в нос"
Волки появились в лесах столичного региона, потому что здесь для них полно еды. Их добыча – это кабаны, косули, молодые лоси, пояснил Москве 24 биолог Дмитрий Сафонов.
"Волки идут сюда, даже если раньше жили в других местах. В этом кроется главная причина увеличения их популяции в регионе. Никаких сложных цепочек: звери просто мигрируют туда, где сегодня особенно сытно", – добавил он.
По словам эксперта, встретить волка вероятнее всего в Дмитровском и Талдомском районах, которые граничат с другими областями. Это крупные лесные массивы, своего рода коридоры, по которым звери из других регионов переходят в московский – например, из Владимирской области.
Сафонов обратил внимание, что эти хищники нападают только в четырех случаях. Во-первых, если человек застал животное за поеданием добычи: тогда волк воспримет его как конкурента и нападет. Во-вторых, если случайно набрести на логово с волчатами: родители вступят в бой с человеком и будут защищать потомство. В-третьих, если кто-то сам спровоцировал зверя и напал первым, в-четвертых, когда животное ранено или больно бешенством. В остальных случаях здоровый волк на человека не охотится.
Эксперт объяснил, что при встрече с ним ни в коем случае нельзя бежать и поворачиваться спиной – это включает у зверя охотничий инстинкт.
Регулирование численности волка биолог назвал необходимой мерой. К примеру, в Подмосковье уже активизирован регулярный отстрел: охотничьи бригады работают вблизи мест их обитания, чтобы снизить плотность популяции. В других регионах тоже вводятся аналогичные меры, добавил Сафонов.
"Помимо волков и медведей, в лесу до зимы можно наткнуться на кабанов. Осенью у них начинается гон, и самцы в поисках самок ведут себя безумно, выбегают на автодороги: фиксируется очень много аварий. Самки с потомством или раненые особи могут мгновенно атаковать. Также опасны гадюки – они еще активны. Если случайно наступить на нее, она укусит", – добавил эксперт.
Он напомнил, что волки, как и другие звери, могут быть переносчиками вируса бешенства. Поэтому близко нельзя подпускать к себе ни одно животное.
Биолог и зоолог Александр Липкович в беседе с "ИА Регнум" заявил, что численность волков в России в три раза превышает оптимальную, они, как и медведи, перестали бояться человека.
По его словам, чаще всего волки нападают на женщин и детей. При этом охота на них стала слишком затратной и сложной. Однако именно преследование хищника формирует у него боязнь человека, которую он передает потомству вместе с настороженностью к следам людей. Если этого не происходит, количество нападений растет.
Особую опасность, по его словам, представляют синантропные волки, обитающие в пастбищных экосистемах рядом с человеком: они в основном питаются домашними животными и убивают их намного больше, чем могут съесть. Если не решить проблему, ущерб будет только расти, заключил Липкович.