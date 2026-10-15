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Эксперт Стрельников: медведи-шатуны зимой могут выходить к людям в 4 регионах РФ

Эксперт назвал регионы, где зимой возможны выходы медведей-шатунов к людям

Фото: 123RF.соm/lucaar

Медведи-шатуны могут выйти к людям в четырех регионах России этой зимой. Речь идет об Алтайском и Красноярском крае, Республике Алтай и Иркутской области. Об этом РИА Новости рассказал общественный инспектор по охране окружающей среды Южно-Уральского межрегионального управления Росприроднадзора Дмитрий Стрельников.

"Это регионы, которые я в первую очередь бы назвал, где возможно что-то будет. В этих регионах фиксируется прирост численности медведей и были случаи выхода диких животных к людям", – сказал эксперт.

По его словам, вероятность появления шатунов будет зависеть в том числе от того, насколько эффективно местные власти и профильные службы подготовятся к возможным инцидентам. Он выделил перечисленные территории как основные зоны, где стоит учитывать такой риск.

Стрельников подчеркнул, что региональным подразделениям, отвечающим за охрану диких животных, необходимо заранее оценить обстановку и подготовить прогнозы. Для этого, по его мнению, следует направлять рекомендации ответственным службам и принимать профилактические меры.

В числе необходимых действий инспектор назвал установку заграждений на границах населенных пунктов, прилегающих к лесам. Также он призвал организовать обследование лесных территорий и вести мониторинг численности медведей.

Ранее сообщалось, что в Красноярске за неделю зарегистрировали 32 обращения из-за появления медведей вблизи жилых территорий. Все сигналы поступили из районов, граничащих с лесом.

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