Щенок лайки спас семью от медведя в Иркутской области

Фото: MAX/"Служба ветеринарии Иркутской области"

В Приангарье десятимесячный щенок восточносибирской лайки получил множественные рваные раны, когда отвлек на себя медведя во время похода хозяев за грибами. Об этом сообщила ассоциация ветеринарии Иркутской области.

Сейчас собака проходит лечение в ветеринарной клинике Усть-Кута, куда ее доставили после нападения хозяева. Специалисты обработали травмы и наложили швы, чтобы закрыть глубокие раны в области шеи.

В ассоциации отметили, что в октябре в регионе зарегистрировали несколько обращений из-за нападений медведей на собак. Одно из пострадавших животных удалось спасти, сейчас оно восстанавливается. Еще две собаки погибли: одна – непосредственно при встрече с хищником, другая – в клинике. У последней из-за многочисленных травм развился пневмоторакс.

Обстановка с выходом медведей к людям в Приангарье остается сложной. По данным ассоциации, к настоящему времени в регионе зафиксировали семь случаев гибели людей при встречах с этими животными.

Ранее щенок спас 65-летнего рыбака из Приморья от внезапного нападения медведицы. Собака заставила мужчину обернуться на шум за спиной, благодаря чему он заметил хищника, набросившегося на него прямо в воде. Рыбак получил рваные раны лица, левой руки и бедра, а также повреждения века и левого глаза. В больнице мужчине провели операцию и зашили раны.

