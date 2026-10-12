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12 октября, 14:26

Происшествия

Двое мужчин погибли при нападении медведей в Приангарье

Фото: MAX/"Следком38"

Двое мужчин погибли при нападении медведей в Нижнеилимском районе Иркутской области. Первый случай произошел в районе реки Тареи Братского водохранилища, а второго погибшего нашли около поселка Каймоново, сообщила пресс-служба регионального управления СК РФ.

"10 октября 2026 года вблизи зимовья, расположенного в районе реки Тареи Братского водохранилища, было обнаружено тело 56-летнего мужчины с множественными телесными повреждениями. Установлено, что он погиб в результате нападения медведя", – говорится в сообщении.

Кроме того, в тот же день в лесном массиве в 15 километрах от поселка Каймоново были также обнаружены человеческие останки. Следователи установили, что погибшим оказался 47-летний житель поселка Речушка. Он несколько месяцев проживал в зимовке. Родственники мужчины считали, что он ушел на охоту и не вернулся, в связи с чем числился как пропавший без вести.

Следствие организовало проверки и комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств инцидентов.

Ранее медведя заметили у школы-интерната в Кызыле. Очевидцы увидели животное в реке в районе учреждения. На этом фоне жителей призвали соблюдать бдительность и осторожность.

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