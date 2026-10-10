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10 октября, 12:21

Происшествия

Пострадавшего от нападения медведя на Алтае подростка доставили в Москву

Фото: MAX/"Российская детская клиническая больница (РДКБ)"

Подросток, на которого напал медведь в Алтайском крае, госпитализирован в реанимацию Российской детской клинической больницы (РДКБ) Минздрава России. Об этом сообщили в пресс-службе медучреждения.

Первичную помощь подростку оказали в больницах Алтайского края, после чего мальчика эвакуировали из Барнаула бортом санавиации.

По словам заведующей отделением реанимации и интенсивной терапии РДКБ Анны Пыталь, подросток получил множественные укушенные раны обеих верхних конечностей и туловища, ожоги передней брюшной стенки и черепно-мозговую травму. При поступлении ему провели полное обследование.

"Пациент находится на аппарате искусственной вентиляции легких, его состояние оценивается как тяжелое, но стабильное. В ближайшее время мультидисциплинарная бригада врачей определит план дальнейшего лечения", – отметила Пыталь.

Медведь напал на 15-летнего подростка в Солтонском районе 8 октября. Предварительно, нападение произошло на пасеке примерно в 20 километрах от Солтона. Позже выяснилось, что подросток выжил благодаря загоревшемуся смартфону, который прокусил хищник.

Численность медведей в России выросла почти в 2,5 раза за 30 лет

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