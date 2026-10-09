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09 октября, 16:46

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Зоолог Кречмар: средства для отпугивания медведя с маркетплейсов могут разозлить его

Зоолог рассказал, насколько эффективны средства для отпугивания медведя с маркетплейсов

Фото: depositphotos/kyslynskyy

Средства для отпугивания медведя с маркетплейсов рискуют разозлить голодного зверя. Об этом Москве 24 рассказал зоолог и охотовед Михаил Кречмар.

Ранее на маркетплейсах стали пользоваться популярностью средства для отпугивания медведей, среди которых свистки, аэрозоли и воздушные гудки. По мнению эксперта, все это может воздействовать на зверя, только если он настроен неагрессивно.

Важно, чтобы спрей против медведей был емкостью не менее 0,5 литра, иначе средства будет мало. Что касается свистков, ими лучше периодически пользоваться во время прогулки по лесу либо просто громко включать музыку на телефоне. Животное будет слышать непонятные звуки и может вовсе не выйти к человеку.
Михаил Кречмар
зоолог и охотовед

Эксперт отметил, что также отпугнуть зверя способны фонари большой мощности – более 3 тысяч люмен. При этом пучок света должен быть направлен прямо в глаза медведю, подчеркнул Кречмар.

"Однако надо понимать, что любые способы отпугивания работают, только если зверь сыт и неагрессивен. В противном случае все раздражающие манипуляции могут разозлить еще больше: животное тут же перейдет в нападение, шансов спастись не будет", – подчеркнул зоолог.

При этом по медведю сложно понять, что сейчас он зол, поэтому лучше при встрече тихо отступить как можно дальше, отметил эксперт.

Ученый-зоолог Владимир Ефременко в беседе с Москвой 24 посоветовал тем, кто любит ходить в лес, брать с собой несколько пиротехнических сигнальных устройств – фальшфейеров.

Это единственное, что действительно поможет как-то спастись. Яркий свет слепит животное, и у человека появляется время убежать. Только нужно заранее внимательно прочитать инструкцию и научиться пользоваться этим средством, потому что при встрече с медведем времени на размышления уже не будет.
Владимир Ефременко
ученый-зоолог

Кроме того, зоолог предостерег от походов в лес вместе с собакой. Бегая по лесу, она может привлечь хищника, но, испугавшись, сразу побежит к хозяину и прижмется к его ногам. В итоге добычей станут и пес, и владелец.

Ранее заместитель президента ассоциации "Росохотрыболовсоюз" Виктор Еремин заявил, что риск встречи с медведем в Подмосковных лесах крайне низкий. Наибольшая вероятность увидеть хищника существует на границах с Тверской и Смоленской областями – в муниципальных округах Шаховская, Волоколамский, Лотошино, Дмитровский и Талдомский.

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