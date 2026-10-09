Зоолог Кречмар: средства для отпугивания медведя с маркетплейсов могут разозлить его

09 октября, 16:46Безопасность
Фото: depositphotos/kyslynskyy
Средства для отпугивания медведя с маркетплейсов рискуют разозлить голодного зверя. Об этом Москве 24 рассказал зоолог и охотовед Михаил Кречмар.
Ранее на маркетплейсах стали пользоваться популярностью средства для отпугивания медведей, среди которых свистки, аэрозоли и воздушные гудки. По мнению эксперта, все это может воздействовать на зверя, только если он настроен неагрессивно.
Эксперт отметил, что также отпугнуть зверя способны фонари большой мощности – более 3 тысяч люмен. При этом пучок света должен быть направлен прямо в глаза медведю, подчеркнул Кречмар.
"Однако надо понимать, что любые способы отпугивания работают, только если зверь сыт и неагрессивен. В противном случае все раздражающие манипуляции могут разозлить еще больше: животное тут же перейдет в нападение, шансов спастись не будет", – подчеркнул зоолог.
При этом по медведю сложно понять, что сейчас он зол, поэтому лучше при встрече тихо отступить как можно дальше, отметил эксперт.
Ученый-зоолог Владимир Ефременко в беседе с Москвой 24 посоветовал тем, кто любит ходить в лес, брать с собой несколько пиротехнических сигнальных устройств – фальшфейеров.
Кроме того, зоолог предостерег от походов в лес вместе с собакой. Бегая по лесу, она может привлечь хищника, но, испугавшись, сразу побежит к хозяину и прижмется к его ногам. В итоге добычей станут и пес, и владелец.
Ранее заместитель президента ассоциации "Росохотрыболовсоюз" Виктор Еремин заявил, что риск встречи с медведем в Подмосковных лесах крайне низкий. Наибольшая вероятность увидеть хищника существует на границах с Тверской и Смоленской областями – в муниципальных округах Шаховская, Волоколамский, Лотошино, Дмитровский и Талдомский.