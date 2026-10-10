В России с начала года ликвидировали более 3,4 тысячи опасных медведей

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С начала 2026 года в России ликвидировали более 3,44 тысячи медведей, которые представляли угрозу для человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщения региональных властей и открытые данные.

Сложная ситуация с выходами хищников к населенным пунктам сложилась в Сибири и на Дальнем Востоке. В муниципалитетах ряда регионов введены режимы повышенной угрозы, созданы группы охотников по борьбе с агрессивными животными.

Большинство отстрелянных особей приходится на регионы Сибирского федерального округа – здесь охотниками и сотрудниками правоохранительных органов ликвидированы не менее 2,208 тысячи хищников. Лидером по этому показателю стал Красноярский край, где, по данным регионального Минприроды на 8 октября, обезврежены 898 медведей.

По информации региональных правительств, в Иркутской области ликвидированы не менее 414 бурых медведей, в Туве – 263, в Хакасии – 204.

Всего за текущий год жертвами нападения медведей стали 25 человек. Больше всего людей от нападения этих хищников погибло в Красноярском крае – семь человек.

Ранее в Туве медведь проник в гостевой домик Федерации лыжного спорта на станции "Тайга" и повредил находившееся внутри имущество. Кроме того, хищник повалил пристройку, расположенную рядом с домиком.

В Алтайском крае медведь напал на 15-летнего подростка в Солтонском районе, однако тому удалось выжить. Предварительно, нападение произошло на пасеке примерно в 20 километрах от Солтона. Позже выяснилось, что подросток выжил благодаря загоревшемуся смартфону, который прокусил хищник.