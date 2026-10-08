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08 октября, 14:45

Происшествия

Подросток выжил после нападения медведя на Алтае благодаря загоревшемуся телефону

Фото: 123RF.com/nataljusja

На Алтае 15-летний подросток выжил после нападения медведя благодаря загоревшемуся смартфону, который прокусил хищник. Об этом сообщило следственное управление СК России по региону в соцсети "ВКонтакте".

По данным ведомства, инцидент произошел в Солтонском районе. Мальчик отправился на пасеку, где ранее выставлялись ульи местных пасечников. Он хотел проверить пчел. Вместе с ним пошел его совершеннолетний друг. Ребята были без присмотра родителей.

После того как юноша увидел медведя, он залез на дерево, но хищник повалил его на землю и напал. Во время нападения животное повредило телефон подростка, в результате устройство воспламенилось и отпугнуло зверя. Мальчик получил термический ожог.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ ("Халатность"). Центр управления регионом рассказал РИА Новости, что сейчас устанавливается, почему подросток гулял по лесу во время запрета, который был введен из-за активности хищников.

Две недели назад в Солтонском районе ввели режим повышенной готовности. За это время на территории района охотники уже ликвидировали более 30 особей.

О нападении медведя на подростка стало известно 8 октября. Пострадавшего госпитализировали в Бийск, его состояние оценивается как средней степени тяжести. Дальнейшая судьба животного неизвестна. Прокуратура Алтайского края начала проверку после случившегося.

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