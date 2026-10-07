Зоолог Кречмар: пик нашествия медведей наступит примерно через месяц

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Нашествие медведей в России еще не достигло пика, он наступит примерно через месяц, а ситуация продолжит накаляться. Об этом в беседе с РЕН ТВ заявил зоолог и охотовед Михаил Кречмар.

Специалист напомнил, что похожая ситуация наблюдалась в СССР в Алтай-Саянском регионе 64 года назад. Тогда звери массово выходили к человеческим поселениям из-за нехватки пропитания.

"Сейчас мы немного лучше знаем, что происходит. Но надо помнить, что мы сейчас находимся где-то примерно в середине процесса", – рассказал Кречмар.

По словам зоолога, на протяжении последних 20 лет число медвежат в выводках постоянно росло, при этом охотники не слишком активно интересовались отстрелом хищников. Лимиты выдаются так, чтобы популяция не росла, однако выбирается лишь 27%, а в Красноярском крае – 4%.

Эксперт указал и на другой фактор – медведи потеряли приобретенный страх перед людьми. За 3–4 поколения они привыкли разгуливать у человеческих жилищ и чувствуют себя увереннее.

Дополнительные трудности создает нехватка пищи. В тайге медведям сложнее наесться рыбой: если на Дальнем Востоке такие проблемы возникают реже, то в Сибири звери серьезно зависят от сибирского кедра.

"Если они пойдут и лягут спать, они скорее всего не проснутся. Медведь это чувствует, это заложено на генетическом уровне. Если он не отъестся перед зимой, он умрет. И они сейчас идут в населенные пункты", – пояснил Кречмар.

По его мнению, наиболее конфликтных особей перебьют, что в некоторой степени смягчит предзимний пик. На обеспечение прикорма могут уйти сотни миллионов рублей, однако в таком случае есть риск, что прикормленные звери начнут ходить за человеком.

Кречмар полагает, что численность медведей будет и дальше увеличиваться. Он призвал следить за выполнением лимитов и попробовать прогнозировать неурожай основных кормов.

"Сейчас надо дважды проверить ситуацию. Один раз это будет в декабре. Будет понятно, чем закончился период залегания медведей в берлоге. И второй раз, между прочим, это будет в мае. Когда мы будем понимать, сколько медведей из берлог вышло", – заключил зоолог.

Ранее в Забайкальском крае ввели награду 15 тысяч рублей за добычу медведя. В Минприроды региона уточнили, что это позволит привлечь охотников к работе на территориях, где зафиксирована наиболее напряженная обстановка.

Вместе с тем в Красноярском крае первые 20 охотников получили выплаты за добычу бурого медведя. Вознаграждение положено охотникам, получившим разрешения в установленном порядке в отведенных угодьях.

