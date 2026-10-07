Охотники в Красноярском крае стали получать выплаты за отстрел медведей

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Первые 20 охотников в Красноярском крае получили выплаты из краевого бюджета за добычу бурого медведя. Об этом сообщила пресс-служба министерства природных ресурсов и лесного комплекса региона.

Вознаграждение положено охотникам, которые получили разрешения в установленном порядке в отведенных угодьях. При этом отстрел животных в черте населенных пунктов по-прежнему остается исключительным правом правоохранительных органов, подчеркнули в ведомстве.

Размер выплаты составляет 36,5 тысячи рублей за одного добытого зверя. Такое вознаграждение было установлено правительством края. Основанием для принятия решения стало увеличение числа случаев выхода хищников в населенные пункты.

Ранее в Забайкальском крае ввели награду 15 тысяч рублей за добычу медведя. В Минприроды региона уточнили, что это позволит привлечь охотников к работе на территориях, где зафиксирована наиболее напряженная обстановка. Всего с начала осени в регионе добыто 70 животных.