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06 октября, 07:18

Происшествия

Медведь напал на 81-летнего рыбака в Иркутской области

Фото: depositphotos/kyslynskyy

В Иркутской области медведь напал на 81-летнего рыбака, когда тот причалил к берегу и разгружал лодку. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по региону.

Инцидент произошел в труднодоступной местности на реке Киренге, в районе деревни Чинонга Качугского района. Хищник набросился на местного рыбака в момент, когда тот вышел на берег.

Мужчина смог отбиться от зверя, забраться в лодку и отплыть. В результате нападения рыбак получил различные травмы. Сотрудники МВД проводят проверку по данному факту.

Правительство России рассмотрит вопрос регулирования популяции бурого медведя и вывода его из статуса лимитированного вида. По данным госмониторинга, за последние 30 лет численность бурых медведей, которые являются основным видом в России, выросла более чем в два раза.

Ранее в Забайкальском крае ввели награду 15 тысяч рублей за добычу медведя. Местные власти указали, что такая мера позволит дополнительно привлечь охотников к работе на территориях, где наблюдается наиболее напряженная обстановка.

Жители деревни в Подмосковье пожаловались на бурого медведя

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