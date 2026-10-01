Волки начали выходить к людям в Свердловской области, ХМАО и Забайкалье

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Волки начали выходить к людям в Свердловской области, Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) и Забайкалье, сообщает Mash.

Животные регулярно выходят к частному сектору в населенном пункте Арамиль Свердловской области, где нападают на домашних животных, указали в администрации города. В администрации добавили, что передали все материалы специалистам. В городе также усилили еженедельный отлов безнадзорных собак.

Больше всего сообщений о встречах с хищниками поступает из поселков Свердловской области, где лес начинается у самых домов. Волки охотятся на кошек и других питомцев. Нашествие в этом регионе связывают с лесными пожарами 2025–2026 годов и активной вырубкой лесов. Из-за этого сократилась популяция зайцев и другой добычи, и голодные волки пошли к людям.

Аналогичная ситуация наблюдается в ХМАО, где после пожаров хищники тоже приближаются к жилью. Кроме того, в Забайкалье хищник напал на человека у дома, и местный житель убил его ножом.

Ранее в РФ также участились случаи нападения медведей на людей. Такие происшествия связаны с изменением климата, ростом популяции и сокращением кормовой базы, указывали в Российской академии наук (РАН). Причины связаны с ростом популяции и нехваткой съестных запасов, что заставляет медведей искать новые территории.

