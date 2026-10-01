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01 октября, 18:45

Политика

Путин заявил, что Запад пытался "доразвалить" Россию вопреки ее стремлению сблизиться

Фото: ТАСС/ALEKSANDR SCHERBAK

Запад на практике пытался сделать все, чтобы изолировать и "доразвалить" Россию, несмотря на многолетние попытки Москвы стать частью единого пространства с западной цивилизацией. Об этом заявил Владимир Путин на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай".

По словам главы государства, Россия на протяжении многих лет стремилась стать частью западной цивилизации. Однако, как отметил Путин, эти попытки не изменили отношения западных стран к России.

"Несмотря на многолетние, я хочу это подчеркнуть, именно многолетние попытки новой России стать частью так называемой западной цивилизации, на практике они делали все для того, чтобы действительно изолировать и доразвалить уже саму Российскую Федерацию", – сказал президент.

Путин добавил , что даже после изменений внутриполитического характера Запад продолжал рассматривать Россию как ключевую часть исторической Российской империи. По его словам, призывы к ее дальнейшему распаду до сих пор звучат на различных мероприятиях.

Также на пленарной сессии клуба "Валдай" Путин заявил, что человечество подошло к переломному моменту, а размах перемен – уже случившихся и только предстоящих – огромен. Политика здесь вторична, считает президент: она лишь следствие куда более глубоких процессов, которые идут сразу во множестве сфер – от технологий и ИИ до климата, демографии, энергетики, биоэтики и военного дела.

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