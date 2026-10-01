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01 октября, 19:20

Политика

Путин сообщил о начале работы над Евразийской хартией многополярности и многообразия

Фото: МАХ/"Кремль. Новости"

Практическая работа над Евразийской хартией многополярности и многообразия в XXI веке уже началась. Инициативу по созданию документа выдвинули Россия и Белоруссия, сообщил Владимир Путин на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай".

По словам российского лидера, работа стартовала на прошлой неделе на встрече министров иностранных дел России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и других партнеров, которая прошла на полях Генеральной Ассамблеи ООН.

Путин связал создание хартии с необходимостью развивать сотрудничество в условиях различий между странами. Он отметил, что Евразия может стать примером международного взаимодействия, при котором различия в культурах, подходах и интересах не мешают, а помогают выстраивать устойчивое и сбалансированное партнерство.

Президент также заявил об особой актуальности идеи большого евразийского партнерства на фоне мировой нестабильности. По его словам, если глобальные проблемы не удается решать на общем уровне, ими необходимо заниматься хотя бы в рамках регионов.

"Мы все отвечаем за планету в целом, но прежде всего – за наш собственный дом и его непосредственные окрестности", – сказал Путин.

Кроме того, российский лидер заявил о перекосе в работе ООН в пользу западных стран. Путин подчеркнул, что мировое меньшинство в лице Запада пытается удержать контроль над организацией, несмотря на утрату своего былого влияния.

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