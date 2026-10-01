Путин предупредил о сценарии применения оружия, способного уничтожить все живое

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У ведущих мировых держав есть вооружения, применение которых может привести к уничтожению всего живого или катастрофическим последствиям для планеты. Никто не может гарантировать, что такое оружие никогда не будет использовано, заявил в ходе пленарной сессии клуба "Валдай" Владимир Путин.

По словам российского лидера, вероятность наиболее тяжелого сценария возрастает по мере ужесточения международного противостояния. Особенно опасным Путин назвал ситуацию, когда стороны открыто ставят целью стратегическое поражение друг друга.

Путин призвал учитывать возможность того, что затяжная и бескомпромиссная конфронтация может перейти в наиболее жесткую фазу. Он напомнил известную театральную формулу о ружье, которое появляется в начале спектакля и в дальнейшем должно выстрелить, отметив, что человечеству необходимо сделать все, чтобы этого не произошло.

Президент также связал риск эскалации с угрозой утраты самостоятельности и права на существование. По его словам, стремление к выживанию действует не только в живой природе, но и в социальных сообществах, оказавшихся перед такой перспективой.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у России нет планов применения ядерного оружия. По его словам, тему ядерного оружия разгоняют именно европейцы. Он призвал западных коллег умерить эмоции и смотреть на ситуацию объективно.