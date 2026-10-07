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07 октября, 10:17

Происшествия

Медведица могла напасть на рыбака в Приморье из-за медвежонка

Фото: depositphotos/kyslynskyy

Нападение медведицы на рыбака в Чугуевском округе Приморья могло произойти из-за медвежонка, находившегося рядом с местом инцидента. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил заместитель главы регионального министерства лесного хозяйства Алексей Суровый.

По его словам, наличие медвежонка рассматривается как один из возможных вариантов причины нападения. Суровый также отметил, что в настоящее время проводятся мероприятия по регулированию численности зверя.

В пресс-службе краевого Минлесхоза добавили, что на месте нападения были найдены следы медвежонка. Решение об отстреле взрослой особи будет приниматься на месте в рамках оперативных действий.

Медведица напала на 65-летнего мужчину, когда он отправился на рыбалку и взял с собой щенка. Именно собака заставила его обернуться на шум за спиной. Медведица покусала и поцарапала рыбака, после чего он потерял сознание. После этого зверь отступил.

У приморца оказались повреждены веко и левый глаз. Сейчас состояние пострадавшего удовлетворительное, он находится под наблюдением специалистов.

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