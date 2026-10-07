Рыбак после нападения медведицы в Приморье не потерял сознание и отправился домой

Фото: 123RF.com/wirestock

Рыбак Владимир Одуло рассказал подробности нападения медведицы, произошедшего в Приморье, сообщает газета "Известия".

Мужчина рано утром ловил рыбу вдоль берега, пока его собака бегала по завалам возле дороги. В какой-то момент животное резко метнулось в сторону, а затем на рыбака с разбега бросилась медведица. Одуло попытался отбиться от хищницы удочкой, дважды ударив ее, однако после этого она прыгнула на него.

По словам рыбака, медведица пыталась вспороть ему живот и зацепила лапой глаз. Хищница также повредила ему лицо, руку и пах, а в какой-то момент подняла мужчину за руку, оторвав его от земли.

После нападения медведица скрылась в лесу. Одуло при этом не потерял сознание, собрал рыбу, надел рюкзак и отправился домой в село. Ему пришлось преодолеть более 20 километров, по дороге он вызвал скорую помощь, после чего медики выехали ему навстречу.

До приезда врачей пострадавшему помогли местные жители – сосед Евгений и знакомая Ольга. Они поставили мужчине две капельницы. Вскоре Одуло доставили в больницу, где через несколько часов ему провели операцию и зашили раны.

27 сентября 65-летний рыбак пострадал при нападении медведицы в Чугуевском округе Приморья. На рыбалку мужчина отправился с щенком, который, услышав шум позади, заставил хозяина обернуться и тем самым помог заметить опасность. В Минлесхозе заявили, что причиной нападения мог стать находившийся неподалеку медвежонок, на месте происшествия обнаружили его следы.