Пастух пострадал при нападении медведя в Туве

Фото: 123RF.com/kozzi

Пастух пострадал при нападении медведя в 36 километрах от Орлиного перевала в Туве. Об этом сообщил региональный Госкомохотнадзор в мессенджере MAX.

"В Барун-Хемчикском кожууне охотничьи инспекторы ликвидировали медведя, напавшего на человека", – уточнили в ведомстве.

Медицинская помощь пастуху была оказана вовремя, поэтому госпитализация не потребовалась. В связи с этим мужчину отпустили домой.

В операции по устранению медведя участвовали семь человек и две единицы техники.

С начала 2026 года в России ликвидировали более 3,44 тысячи медведей, которые представляли угрозу для человека. Сложная ситуация с выходами хищников к населенным пунктам сложилась в Сибири и на Дальнем Востоке. В муниципалитетах ряда регионов введены режимы повышенной угрозы, созданы группы охотников по борьбе с агрессивными животными.

Большинство отстрелянных особей приходится на регионы Сибирского федерального округа – здесь охотниками и сотрудниками правоохранительных органов ликвидированы не менее 2,208 тысячи хищников. Лидером по этому показателю стал Красноярский край, где, по данным регионального Минприроды на 8 октября, обезврежены 898 медведей.

