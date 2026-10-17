В России с начала года ликвидировали более 4,6 тысячи медведей

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В 2026 году в России отстрелили более 4,6 тысячи медведей. Наибольшее количество случаев пришлось на Сибирь и Дальний Восток, где хищники чаще стали появляться рядом с населенными пунктами, следует из данных региональных ведомств, предоставленных РИА Новости.

В сибирских регионах с начала года добыли в общей сложности 2 590 медведей. Больше всего – в Красноярском крае, где показатель достиг 1 016 особей. В Иркутской области отстрелили 483 медведя, в Туве – 278, а в Хакасии – 226.

В других регионах Сибири также проводили отстрел хищников. В республике Алтай добыли 187 медведей, в Алтайском крае – около 80. В Томской области с начала сезона ликвидировали 96 особей, в Омской – девять. В Новосибирской области в рамках регулирования численности убили 58 медведей, а в Кузбассе – 157.

На Дальнем Востоке число добытых с начала года медведей превысило 1,3 тысячи. В Бурятии показатель составил 425 особей, на Камчатке – 235, в Якутии – 223. В Забайкалье нейтрализовали 170 медведей, на Сахалине – не менее 115. Еще 81 хищника добыли в Магаданской области, 42 – в Хабаровском крае и 27 – в Амурской области.

О случаях отстрела сообщили и в других частях страны. В Кировской и Нижегородской областях, Марий Эл и Башкирии в общей сложности добыли более 380 медведей. В Ямало-Ненецком автономном округе ликвидировали двух животных.

В центральных и северо-западных регионах показатели оказались ниже, хотя в отдельных областях счет также идет на сотни особей. В Ярославской области в этом сезоне добыли более 80 медведей, в Ивановской – шесть, в Архангельской – 24. В Ленинградской области отстрелили пять хищников, а в Новгородской – около 210.

При этом общая численность бурых медведей в России продолжает расти. По данным министерства природных ресурсов и экологии России, с 1990 года она увеличилась более чем в 2,3 раза и достигла примерно 308 тысяч особей.

Ранее общественный инспектор по охране окружающей среды Южно-Уральского межрегионального управления Росприроднадзора Дмитрий Стрельников предупредил о возможном выходе медведей-шатунов к людям этой зимой в Алтайском и Красноярском крае, Республике Алтай и Иркутской области.