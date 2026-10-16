В Красноярском крае ликвидировали свыше 1 тысячи медведей

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В Красноярском крае по состоянию на 16 октября добыли 1 016 бурых медведей в рамках мероприятий по регулированию их численности, сообщило министерство природных ресурсов региона.

В ведомстве отметили, что на отдельных территориях края сохраняется опасность выхода медведей к людям. В августе и сентябре в регионе от нападений этих хищников погибли семь человек.

Ранее общественный инспектор по охране окружающей среды Южно-Уральского межрегионального управления Росприроднадзора Дмитрий Стрельников предупредил о возможном выходе медведей-шатунов к людям этой зимой в Алтайском и Красноярском крае, Республике Алтай и Иркутской области. По его словам, в этих регионах растет численность медведей и уже фиксировались случаи выхода диких животных к людям.

Эксперт отметил, что риск будет зависеть в том числе от готовности местных властей и профильных служб к возможным инцидентам. Для профилактики он предложил устанавливать заграждения у населенных пунктов, граничащих с лесами, обследовать лесные территории и следить за численностью хищников.

