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15 октября, 04:24

Регионы

В Забайкалье ликвидировали медведя, представлявшего опасность для людей

Фото: 123RF.соm/ byrdyak

В Забайкальском крае отстрелили взрослого медведя, который неоднократно выходил к селу Доронинское и представлял угрозу для местных жителей. Об этом сообщило правительство региона.

По данным властей, животное ликвидировала мобильная группа охотников в рамках мероприятий по регулированию численности охотничьих ресурсов. Медведь появлялся вблизи населенного пункта в Улетовском округе.

В Забайкалье с 29 сентября действует режим повышенной готовности. Его ввели на фоне участившихся выходов медведей к населенным пунктам.

Для оперативного реагирования в регионе сформировали 95 мобильных групп. В их состав входят 330 охотоведов и охотников, которые занимаются выявлением и устранением угрозы при появлении диких животных рядом с людьми.

Ранее в Красноярском крае сотрудники Госавтоинспекции обезвредили медведя, который забрался на дерево возле жилого дома. Тушу медведя передали представителям администрации Рыбинского округа для дальнейшей утилизации.

Зоолог рассказал, почему медведи стали чаще выходить к людям

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