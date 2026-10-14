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14 октября, 10:18

Происшествия

Полицейские обезвредили медведя в Красноярском крае

Фото: depositphotos/kyslynskyy

В Красноярском крае сотрудники Госавтоинспекции обезвредили медведя, который забрался на дерево возле жилого дома. Об этом сообщили в главном управлении МВД России по региону.

Инцидент произошел 12 октября. В дежурную часть поступил сигнал от местного жителя города Бородино. Мужчина рассказал, что хищник вскарабкался на дерево возле дома по улице Береговой.

На место происшествия оперативно прибыл наряд дорожно-патрульной службы. К этому моменту зверь начал спускаться с дерева и вел себя агрессивно: рычал и угрожающе реагировал на людей. Полицейские доложили о ситуации в дежурную часть, так как происходящее представляло опасность для жизни и здоровья граждан.

Правоохранители приняли решение обезвредить животное с помощью табельного оружия. Тушу медведя передали представителям администрации Рыбинского округа для дальнейшей утилизации.

Ранее в Новосибирской области также ликвидировали медведя, который неоднократно нападал на сельскохозяйственных животных. Хищник выходил к местам выпаса скота с весны 2025 года по август 2026-го, в результате его вес достигал примерно 500 килограммов.

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