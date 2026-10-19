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Юрист Афонина: магазин вправе требовать паспорт при возврате товара

Юрист объяснила, в каких случаях магазин может требовать паспорт при возврате товара

Фото: depositphotos/Wavebreakmedia

Покупателю могут предложить предъявить паспорт при возврате товара, и само по себе такое требование не считается нарушением закона. При этом у магазина нет права произвольно использовать полученные персональные данные или передавать их посторонним, рассказала РИА Новости юрист, руководитель практики правового бюро "Стратегия" Диана Афонина.

По словам специалиста, закон "О защите прав потребителей" не содержит конкретного перечня документов, которые необходимо предъявлять для оформления возврата. Однако при выдаче денег наличными кассиру нужно убедиться, что средства получает именно тот человек, которому они предназначены. Такое требование предусмотрено указанием Банка России от 11 марта 2014 года.

Если покупатель расплачивался банковской картой, деньги, как правило, возвращают на ту же карту. В таком случае паспорт не требуется, отметила юрист.

Вместе с тем Банк России рекомендует продавцам устанавливать личность покупателя и при безналичных расчетах. Поэтому магазин может попросить паспорт и при возврате средств на банковскую карту.

Афонина посоветовала покупателям также следить за тем, как продавец обращается с их персональными данными. Если для оформления возврата магазин запрашивает паспортную информацию, использовать ее разрешается только в необходимых для этой процедуры целях.

Ранее россиянам объяснили, как вернуть деньги за неиспользованный годовой абонемент на занятия. Такое право предусмотрено статьей 32 закона "О защите прав потребителей", которая позволяет потребителю отказаться от исполнения договора о выполнении работ.

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