Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 октября, 22:22

Происшествия

В Албании шестой день продолжаются столкновения протестующих с полицией

Фото: AP/Hameraldi Agolli

В центре Тираны продолжаются столкновения участников антиправительственных акций с полицией Албании, сообщает агентство ATA.

Демонстранты бросают в сотрудников правоохранительных органов бутылки с зажигательной смесью, в ответ полиция применяет слезоточивый газ. Ранее в воскресенье участники протестов забросали камнями здание штаб-квартиры правящей Социалистической партии Албании и разбили окна.

О беспорядках в Тиране стало известно 14 октября. Беспорядки начались 13 октября на фоне студенческой акции протеста у Министерства образования Албании. Демонстранты требовали отставки премьер-министра Эди Рамы, выступали против дорогого обучения, плохих условий для занятий и нехватки работы по специальности. Протесты сопровождались столкновениями с полицией, поджогами баррикад и нападениями на государственные учреждения.

Антиправительственные митинги в стране продолжаются более 130 дней. Среди причин недовольства – планы властей построить курорт в заповедной зоне Вьоса-Нарта на побережье Адриатического моря. Протестующие требуют отменить поправки к закону об охраняемых природных территориях и отправить Раму в отставку.

Читайте также


происшествияза рубежом

Зумеров назвали самым несчастным поколением

Только 44% опрошенных зумеров оценили свое благополучие как высокое

Зумеры теряют вкус к жизни не из-за слабости характера, а по строгим законам нейробиологии

Читать
закрыть

В России предложили ввести предоплату в вузах

Мера нужна, чтобы поступающие не заключали договоры сразу с несколькими вузами и не занимали места

Однако эксперты напоминают: привилегией системы образования в РФ остается широкий выбор

Читать
закрыть

Многодетным мужчинам предложили платить 2 миллиона рублей

Задача капитала – это поддержка, прежде всего, ответственного отцовства

Читать
закрыть

Волки запугали российские регионы

В одном из случаев волк погнался за женщиной, которая выгуливала собаку

Читать
закрыть

Как москвичи пожаловались на ночной клуб в высотке в центре города?

Местные жители месяцами не могут спать из-за шума, мусора и посетителей в неадекватном состоянии

Читать
закрыть

Как живут ушедшие "на пенсию" служебные собаки?

Если найти нового владельца для собаки не удается, ее в большинстве случаев направляют в приют

Читать
закрыть

Где правильно хранить заготовки на зиму?

Сушеные овощи, фрукты, грибы и зелень важно защитить от влаги и прямых солнечных лучей

Банки с вареньем, джемами и маринованными овощами можно хранить в кухонном шкафу или кладовой

Читать
закрыть

Неизвестный слил интимное видео москвички в Сеть

Москвичка заявила, что не собирается испытывать стыд

Эксперты уточняют: действия шантажиста подпадают под статью о неприкосновенности частной жизни

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика