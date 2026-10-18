В Албании шестой день продолжаются столкновения протестующих с полицией

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В центре Тираны продолжаются столкновения участников антиправительственных акций с полицией Албании, сообщает агентство ATA.

Демонстранты бросают в сотрудников правоохранительных органов бутылки с зажигательной смесью, в ответ полиция применяет слезоточивый газ. Ранее в воскресенье участники протестов забросали камнями здание штаб-квартиры правящей Социалистической партии Албании и разбили окна.

О беспорядках в Тиране стало известно 14 октября. Беспорядки начались 13 октября на фоне студенческой акции протеста у Министерства образования Албании. Демонстранты требовали отставки премьер-министра Эди Рамы, выступали против дорогого обучения, плохих условий для занятий и нехватки работы по специальности. Протесты сопровождались столкновениями с полицией, поджогами баррикад и нападениями на государственные учреждения.

Антиправительственные митинги в стране продолжаются более 130 дней. Среди причин недовольства – планы властей построить курорт в заповедной зоне Вьоса-Нарта на побережье Адриатического моря. Протестующие требуют отменить поправки к закону об охраняемых природных территориях и отправить Раму в отставку.