Захарова призвала премьера Албании не перекладывать ответственность за беспорядки на РФ

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала премьер-министра Албании Эди Раму самостоятельно разбираться с внутренними проблемами страны после его обвинений в адрес России и Ирана. Об этом дипломат написала в своем телеграм-канале.

Захарова прокомментировала заявления Рамы о том, что акции протеста в Албании организованы иностранцами, которые не хотят вступления страны в Европейский союз. Премьер возложил ответственность за беспорядки на Россию и Иран.

"Нет уж, это, Эди Рама, граждане вашей страны вышли на протесты, и не надо перекладывать свою ответственность на других. Разбирайтесь со своими внутренними проблемами сами", – написала официальный представитель МИД.

О беспорядках в Тиране, столице Албании, стало известно 14 октября. 13 октября студенческая акция у Министерства образования переросла в столкновения с полицией – демонстранты бросали камни в здание, поджигали баррикады и требовали отставки Рамы. В ходе протестов также были атакованы здания МВД, министерства экономики и Банка Албании, а часть участников пыталась забросать резиденцию главы правительства бутылками с зажигательной смесью.

Также сообщалось, что число пострадавших в ходе беспорядков в Тиране достигло 29 человек. Среди них 23 сотрудника полиции, пять участников протестов и один случайный прохожий. Отмечалось, что правоохранительные органы задержали 35 человек за участие в беспорядках.

Антиправительственные митинги в стране продолжаются более 130 дней – участники выступают против проекта строительства курорта в заповедной зоне Вьоса-Нарта на Адриатическом побережье и требуют отменить поправки в закон об охраняемых природных территориях.