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Эксперт Чучалова: критическое мышление поможет сохранить работу в эпоху ИИ

Россиянам назвали навыки, которые помогут сохранить работу в эпоху ИИ

Фото: depositphotos/belchonock

Развитие искусственного интеллекта меняет требования к специалистам, поэтому для сохранения конкурентоспособности на рынке труда важно сочетать профессиональные знания с умением работать с нейросетями и взаимодействовать с людьми. Также сотрудникам необходимо регулярно осваивать новые навыки, рассказала РИА Новости генеральный директор одного из сервисов по поиску работы Анастасия Чучалова.

По словам эксперта, полностью исключить риск сокращения невозможно, поскольку решения работодателей зависят не только от квалификации работников. Однако сочетание профессиональной экспертизы, навыков использования искусственного интеллекта и готовности к обучению помогает укрепить позиции специалиста.

Чучалова отметила, что нейросети способны ускорять выполнение рабочих задач, но их возможности не безграничны. Полученные с помощью таких инструментов результаты необходимо проверять, а сами технологии важно подбирать с учетом конкретных целей.

Для эффективной работы с искусственным интеллектом сотрудникам нужно уметь формулировать запросы и оценивать качество ответов. При этом сохраняют значение критическое мышление, знание своей профессии и понимание бизнес-процессов. Эти компетенции позволяют находить нестандартные решения, оценивать возможные последствия и применять новые технологии с пользой для компании.

Не менее важны коммуникативные способности. Речь идет об умении вести переговоры, выстраивать отношения с коллегами и клиентами, аргументировать свою позицию и работать в команде. Человеческое участие особенно необходимо при разрешении конфликтов, согласовании интересов и принятии ответственности за результат.

Еще одним важным условием остается непрерывное обучение. Как пояснила Чучалова, для этого необязательно получать новые дипломы или проходить множество курсов. Достаточно регулярно осваивать полезные для работы инструменты, проверять их возможности на практике и следить за тем, какие задачи в своей отрасли уже можно автоматизировать.

Ранее глава Роструда Михаил Иванков заявил, что уровень безработицы в России в августе составил 2,2%. Этот показатель ниже, чем во всех странах Евросоюза, где зафиксировано 6–6,3%.

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