Роструд заявил о более низком уровне безработицы в РФ по сравнению с ЕС

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Уровень безработицы в России в августе составил 2,2%, что ниже показателей всех стран Евросоюза, где зафиксировано 6–6,3%. Об этом в интервью РИА Новости заявил глава Роструда Михаил Иванков, ссылаясь на данные Росстата.

Глава ведомства уточнил, что в Германии показатель за указанный период составил 3,8%, а в Испании и Финляндии – более 10%. У Чехии и Болгарии безработица держится в пределах 2,5–3,3%, что все равно превышает российские показатели.

В то же время число россиян, которые не могут трудоустроиться более года, выросло почти в 1,5 раза за год и достигло примерно 226 тысяч человек. По данным на июль, у 13,3% безработных не получилось найти работу в течение указанного периода. В 2025-м этот показатель составлял 9,7%.

Как уточняли в Росстате, при дефиците кадров в производстве и строительстве конкуренция за офисные должности становится выше. На это влияют в том числе небольшие зарплаты, внедрение искусственного интеллекта и охлаждение рынка труда.

