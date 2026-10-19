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01:24

Политика

Трамп заявил, что может ужесточить санкции против России в любой момент

Фото: x.com/PressSec

Президент США Дональд Трамп оставил за собой право самостоятельно определить сроки возможного ужесточения санкций против России. Он написал об этом в социальной сети Truth Social.

"Я могу подписать это позже или в тот момент, когда захочу", – сообщил Трамп.

Ранее президент США заявлял, что его окончательное решение по антироссийским санкциям будет выгодным для всего мира.

До этого Трамп отказался вводить часть ограничений, предусмотренных законопроектом об "адских санкциях" против России. Документ предполагал введение пошлин в размере 500% на российские товары.

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