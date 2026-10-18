Трамп назвал решение по антироссийским санкциям "очень хорошим"

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Президент США Дональд Трамп пообещал, что его окончательное решение по санкциям против России окажется выгодным для всего мира. Свою позицию он озвучил во время общения с журналистами.

"Это очень хорошее решение, это будет решение, которое пойдет на пользу стране и, я думаю, миру, потому что мы действуем на мировой арене", – заявил американский лидер.

Трамп ранее отказался применять часть ограничений, предусмотренных законопроектом о так называемых "адских санкциях" против России. Документ предполагал введение пошлин в размере 500% на российские товары. Также предлагалось установить 100-процентные пошлины на продукцию пяти стран, закупающих российские нефть и газ.

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев назвал приостановку действия ряда санкционных положений историческим моментом. По словам спецпредставителя президента России, Москва и Вашингтон заинтересованы в сотрудничестве.