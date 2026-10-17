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17 октября, 12:03

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Рябков: решение Трампа по санкциям показывает намерение помочь урегулированию на Украине

Рябков оценил решение Трампа по заморозке закона о санкциях

Фото: depositphotos/actionsports

Решение президента США Дональда Трампа приостановить действие закона о санкциях показывает, насколько серьезно в Вашингтоне настроены помогать поиску урегулирования вокруг Украины. Об этом РИА Новости сообщил замглавы МИД России Сергей Рябков.

По его словам, после данного решения со стороны Евросоюза можно ждать эмоциональную оценку.

"Теперь ожидаем визга и улюлюканья со стороны Евросоюза и иже с ним", – сказал замглавы МИД РФ.

Трамп подписал указ, предусматривающий отказ от применения ряда ограничительных мер, предусмотренных законом об ужесточении санкций против России. При этом документ не отменяет все действующие ограничения против России, а касается лишь отдельных положений закона.

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, комментируя действия главы Белого дома, назвал это историческим моментом. По его словам, развитие экономических связей между Россией и США может принести пользу обеим странам и поддержать стабильность мировых рынков.

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