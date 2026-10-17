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17 октября, 10:10

Политика

Дмитриев заявил о продолжении диалога РФ и США вопреки недовольству других стран

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Работа Москвы и Вашингтона по экономической повестке и шаги к установлению мира получат продолжение, даже если это не устраивает ряд других стран. Об этом глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев сообщил в соцсети Х.

"Противники глобальной безопасности, сотрудничества и процветания не будут довольны", – подчеркнул он.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ об отказе от применения ряда санкционных положений и тарифных мер, предусмотренных законом об "адских санкциях". При этом документ не отменяет все действующие ограничения против России, а касается лишь отдельных положений закона.

Дмитриев, комментируя действия главы Белого дома, назвал это историческим моментом. По его словам, развитие экономических связей между Россией и США может принести пользу обеим странам и поддержать стабильность мировых рынков.

США предложили разморозить часть российских активов

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