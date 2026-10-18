NYT: США хотят предложить Европе возобновить закупки российского газа

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Администрация Дональда Трампа рассматривает возвращение российского газа на европейский рынок как один из возможных шагов в рамках урегулирования конфликта на Украине. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на источники.

По данным издания, Вашингтон хочет представить европейским странам план, предполагающий существенное увеличение закупок российского газа. Такая инициатива может означать серьезный пересмотр энергетического курса, которого США придерживались в последние годы.

Отдельное внимание в предполагаемом плане уделяется газопроводу "Северный поток". Как утверждает газета, в администрации Трампа считают возобновление его работы целью, которой сравнительно легко достичь при заключении мирного соглашения.

Ранее сообщалось, что ЕС в сентябре увеличил импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) на 60% по сравнению с августом. В денежном выражении закупленный СПГ стоил 615 миллионов евро. Почти три четверти физических объемов – 72% – приняли французские порты.