Москвичи пожаловались на шум и неадекватных посетителей ночного клуба "Культура"

Москвичи пожаловались на ночной клуб "Культура", который работает в высотке на Кудринской площади. По их словам, местные жители месяцами не могут спать из-за шума, мусора и посетителей в неадекватном состоянии. Как добиться тишины в таком случае, разбиралась Москва 24.

"Не спала нормально несколько месяцев"

Ночной клуб "Культура" в высотке на Кудринской набережной мешает спать жителям близлежащих домов. По словам одной из москвичек, которая опубликовала ролик о ситуации в Сети, жалобы на работу заведения не дали никакого эффекта.





автор ролика Я мама троих детей, не спала нормально уже несколько месяцев. У меня три дочери: младшей год, средней два. Мы живем в самом центре Москвы, рядом с высоткой на Кудринской. И вот уже много месяцев весь наш дом не может спать.

По ее словам, ночной клуб способен принять до 2 500 человек за вечер. Вдоль ее дома создаются очереди, во дворе постоянно разбитые бутылки, крики и сломанный шлагбаум, а в подъезде – грязь и запах сигаретного дыма. Кроме того, здесь регулярно можно встретить людей в неадекватном состоянии.

Женщина отметила, что пыталась урегулировать ситуацию мирно, однако управляющий клубом, по ее словам, заявил: "Делайте, что хотите, мне вообще все равно". Также он якобы дважды назначил встречу и дважды не пришел.

"Мы не против, чтобы люди отдыхали. Мы против того, что ради этого не спят наши дети. Клуб на 2 500 человек не должен работать вплотную к жилым домам", – заключила она.

Шумные заведения в жилой застройке не раз беспокоили москвичей. К примеру, ранее жители ЖК "Дубровка" жаловались на караоке-клуб в жилом доме: по ночам посетители громко слушали музыку, шумели во дворе, а иногда устраивали драки.

Другой случай произошел в доме на Маросейке в центре Москвы, где певец Павел Кашин открыл в подвале ночной клуб "Понтаж". По словам соседей, из-за музыки и басов в квартирах тряслись стекла, а посетители шумели во дворе. По их словам, изначально Кашин обещал открыть тихий магазин гитар, но изменил концепцию и сделал концертный зал. Жильцы подали заявления в полицию, утверждая, что певец ругается матом на недовольных, ломает замки на воротах и прокалывает шины на машинах.

"Реальная опасность для жизни и здоровья"

Ночной клуб под окнами не просто неудобство, а постоянные нарушения права на тишину и отдых, заявил Москве 24 эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

"Допустимые нормы шума установлены СанПиН. С 07:00 до 23:00 уровень звука в жилых комнатах не должен превышать 40 децибелов, с 23:00 до 07:00 – 30 децибелов. Для сравнения, 30 децибелов – примерно как шепот. Убежден, что громкая музыка, крики посетителей и звук машин многократно превышают эти пределы", – отметил он.

По его словам, крупное увеселительное заведение в жилом доме рискует быть вне закона, поскольку строительные правила (п. 4.10 СП 54.13330) запрещают размещение в многоквартирных домах любых досуговых учреждений с музыкальным сопровождением, а также заведений общепита площадью более 250 квадратных метров и более чем на 50 посадочных мест.

"Стоит помнить и про требования противопожарной безопасности к путям эвакуации и числу выходов для многотысячной толпы. В совокупности эти факторы, на мой взгляд, создают реальную опасность для жизни и здоровья людей, что дает жильцам полное право требовать прекращения деятельности заведения в судебном порядке по статье 1065 Гражданского кодекса РФ", – подчеркнул Бондарь.





Дмитрий Бондарь эксперт по ЖКХ Жильцам стоит действовать сообща и последовательно: разрозненные жалобы могут остаться без должного внимания. Начать стоит с фиксации каждого нарушения: записывать дату, время, характер шума, снимать видео и аудио. Это станет доказательной базой. Затем при каждом ночном нарушении следует вызывать полицию и добиваться того, чтобы был зафиксирован факт и составлен протокол по региональному закону о тишине. Важно получить талон-уведомление о принятии сообщения.

Жители ЖК "Дубровка" пожаловались на ночной шум из караоке-клуба

Дополнительно эксперт рекомендовал отправлять коллективное обращение в Роспотребнадзор с просьбой сделать инструментальные замеры шума в квартирах в ночное время.

"Ведомство может провести процедуру без предупреждения заведения, чтобы владельцы клуба не выключили музыку в момент проверки. При подаче заявления важно настоять, чтобы эксперты приехали именно в часы пиковой работы клуба: с 23:00 до 03:00 в пятницу или субботу. На основании замеров ведомство может выдать предписание и составить протокол", – пояснил специалист.

В случае бездействия полиции и Роспотребнадзора стоит направить жалобу в прокуратуру, которая осуществляет надзор и может подать судебные иски о запрете деятельности таких заведений, добавил эксперт.





Дмитрий Бондарь эксперт по ЖКХ Если и эти меры не дают результата, можно направить коллективное обращение в комиссию Госдумы по обеспечению жилищных прав граждан. Она занимается восстановлением нарушенных прав в сфере управления многоквартирными домами и работает с жалобами граждан.

Возможно, проблема требует законодательных изменений, чтобы подобные заведения не могли размещаться в непосредственной близости от многоэтажек. Но на данный момент объединение жильцов и последовательные действия через полицию, Роспотребнадзор, прокуратуру и при необходимости Госдуму остаются наиболее реальным путем к восстановлению тишины, заключил Бондарь.

