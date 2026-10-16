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16 октября, 17:07

Шоу-бизнес

Прохор Шаляпин прокомментировал возможное возвращение Андрея Губина на сцену

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Шоумен Прохор Шаляпин высказался о возможном возращении певца Андрея Губина на сцену и пожелал ему здоровья. Его слова передает Teleprogramma.org.

Шаляпин назвал Губина молодым артистом, будущее которого зависит только от его желания. По его словам, Губин имеет много поклонников, и они будут рады видеть его на сцене.

"По нему видно, что он абсолютно беззлобный, добрый парень. А по поводу здоровья – с каждым из нас может что‑то происходить. Но если Андрей найдет в себе силы, то мы его очень ждем", – добавил Шаляпин.

В начале 2010-х годов Губин приостановил карьеру из-за тяжелого заболевания. У него обнаружили проблемы с лицевым нервом и диагностировали левостороннюю прозопалгию лица.

В начале октября 2026-го артист впервые за долгое время вышел в свет и посетил 30-летие одного из лейблов. Он рассказал, что следит за трендами в музыкальной индустрии и творчеством молодых коллег. Кроме того, артист заверил, что выпустит новые композиции, когда решит проблемы со здоровьем.

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