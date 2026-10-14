Певец Андрей Губин пообещал выпустить новые треки после выздоровления

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Алексей Белкин

Певец Андрей Губин заверил, что выпустит новые композиции, когда решит проблемы со здоровьем. Его слова передает РИА Новости.

В начале 2010-х годов Губин приостановил карьеру из-за тяжелого заболевания. У него обнаружили проблемы с лицевым нервом и диагностировали левостороннюю прозопалгию лица.

"Сейчас я здоровье поправлю и выпущу новый материал. У меня его много", – уточнил артист.

В начале октября Губин впервые за долгое время вышел в свет и посетил 30-летие одного из лейблов. Он рассказал, что следит за трендами в музыкальной индустрии и творчеством молодых коллег. Например, лично пишет современную музыку, а не старомодную, чтобы композиции нравились 20-летним.

Певец также заявил, что свободен, и намекнул на непростое завершение предыдущих отношений. При этом он отметил, что хотел бы встретить "симпатичную девушку", но пока это для него не первоочередная задача.

