Губин рассказал журналистам о расставании с девушкой и организации бесплатных шоу

Певец Андрей Губин впервые за долгое время появился на публичном мероприятии и пообщался с журналистами, рассказав о здоровье и личной жизни. Подробности – в материале Москвы 24.

"У меня вся жизнь, как на сцене"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/lizaveta_erastova

Певец Андрей Губин впервые за долгое время вышел в свет и даже разговорился с журналистами: легенда 1990-х посетил 30-летие одного из лейблов. Артист напомнил, что имеет проблемы со здоровьем и врачи его "давно похоронили", однако он сам замечает улучшения в самочувствии.





Андрей Губин певец, музыкант, композитор Я пою на веранде у себя, в доме. Я нормально пою, узнаваемый тембр мой остался. Он немножко… Чувствуется, что человек болеет. Я выздоровею, не волнуйтесь! Я выздоравливаю.

Губин добавил, что не просто распевается, чтобы поддерживать вокальную форму, а устраивает целые представления, на которые не прочь посмотреть многие прохожие.

"Полтора часа на веранде, весь район знает – Губин. Я бесплатно сейчас выступаю. Я вот выйду на балкон, начинаю танцевать, все внизу – дворники, люди, кто живет, на телефоны снимают. Как сказал когда-то мой отец: "Самое дорогое – это бесплатное". Я бесплатно сейчас даю шоу", – поделился музыкант.

Он также отметил, что следит за трендами в музыкальной индустрии и творчеством молодых коллег. Например, лично пишет современную музыку, а не старомодную, чтобы композиции нравились 20-летним.

Несмотря на то что музыкант давно не выступает, его по-прежнему узнают на улице.





Андрей Губин певец, музыкант, композитор У меня вся жизнь, как на сцене. Я куда бы ни пришел – в магазин, в кафе покушать... Как правило, все еще узнают. <...> Поэтому кто-то рвется на сцену, а она у меня каждый день.

Не обошлось и без вопросов о личной жизни: певец заявил, что свободен и намекнул на непростое завершение предыдущих отношений.

"Машину купил, и меня бросили. Год назад", – прокомментировал исполнитель.

При этом он отметил, что хотел бы встретить "симпатичную девушку", но пока это для него не первоочередная задача, потому что сейчас главное – здоровье.

"Конкретный позор"

Андрей Губин ведет закрытый образ жизни на протяжении почти двух десятков лет, поэтому его редкие появления на публике и комментарии приковывают интерес. В частности, резонансным получилось интервью Ксении Собчак, которое вышло в марте 2026-го. Певец рассказал, как соблазнял фанаток после концертов, а также отметил, что в современном шоу-бизнесе "гениев нет".

Певец "прошелся" и по коллегам из 1990-х, заявив, что испытывает неловкость, когда те до сих пор выходят на сцену.



(солист группы "Руки вверх!". – Прим. ред.) прыгает по сцене и кричит: "Привет, девчонки". Разве это не позор? Конкретный позор. Шепелявый человек, ему на сцену нельзя вообще. Это профнепригодность.

Андрей Губин певец, музыкант, композитор Шепелявый Сережа Жуковпрыгает по сцене и кричит: "Привет, девчонки". Разве это не позор? Конкретный позор. Шепелявый человек, ему на сцену нельзя вообще. Это профнепригодность.

В свою очередь, Сергей Жуков в ответ на критику опубликовал в соцсетях отрывок на мотив хита "Алешка", в котором, как показалось поклонникам, нарочито картавил и шепелявил.

Позже Губин сгладил углы и в разговоре с Москвой 24 отметил, что с уважением относится к фронтмену "Руки вверх!".

Кумир 1990-х

Андрей Губин был популярен в 1990-х и начале 2000-х. Он активно выступал, гастролировал, многие его песни становились хитами, например "Мальчик-бродяга", "Лиза", "Ночь", "Зима-холода", "Милая моя далеко". Певца неоднократно отмечали на фестивале "Песня года" и на премии "Золотой граммофон".

Несмотря на такой успех, в середине 2000‑х Губин внезапно исчез из публичного поля. Поклонники строили догадки, но певец публично озвучил причину, заговорив о недуге лишь в 2019-м. Впоследствии он раскрыл и диагноз – "левосторонняя прозопалгия лица", которая характеризуется постоянными болями разной интенсивности.

Позже Губин рассказал, что болезнь сковывает движения, затрудняет дыхание и в целом ухудшает качество жизни, что сильно сказывается в том числе и на работе.

