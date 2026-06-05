Жуков рассказал о давнем конфликте с группой "Иванушки International"

Певец Сергей Жуков вспомнил о давнем конфликте с группой "Иванушки International". Лидер "Руки Вверх!" предложил коллегам сотрудничество, но услышал неожиданно резкий отказ. Подробности – в материале Москвы 24.

"Со всяким г****ом не поют"

Фото: legion-media.com/Tarakanov Vadim

Лидер группы "Руки Вверх!" Сергей Жуков поделился откровенной историей в своих соцсетях 4 мая. Певец рассказал, что однажды хотел предложить сотрудничество другому популярному коллективу 1990-х – "Иванушкам International".

"У меня рождается идея: сделать коллаб "Руки Вверх!" и "Иванушки International", объединить двух любимых народом команд звучанием и историей", – написал Жуков.

Однако Сергей заявил, что столкнулся с отказом, высказанным в довольно резкой форме.





Сергей Жуков певец, музыкант Я, как положено, звоню в продюсерский центр, объясняю, кто я, что хочу предложить совместный трек. На том конце сначала молчание, а потом фраза, которую я запомнил навсегда: "Со всяким г****м они не поют", – и короткие гудки. Для тех, кто в тот момент уже собирал залы, это, конечно, было таким хорошим ударом под дых.

Жуков пояснил, что хотел предложить сотрудничество в рамках песни "Алешка", которая впоследствии стала одним из самых успешных хитов группы.

"В тот день мы с ребятами просто сели и решили: "Алешка" будет только нашим. Никаких дуэтов. И так, по‑честному, песня и прожила свою жизнь – как самостоятельный, очень личный наш трек", – подчеркнул Жуков.

Исполнитель также заинтриговал фанатов и пообещал рассказать больше историй из прошлого группы, например, как они впервые выступили на рэп‑фестивале.

"Находился в этом классном кураже"

Фото: Москав 24/Антон Великжанин

Жуков и ранее не скрывал, что оба коллектива, будучи на пике популярности в конце 1990-х – начале 2000-х, конкурировали между собой. Однако между участниками групп не осталось обид, и впоследствии они вспоминали обоюдное соперничество с улыбкой.

К примеру, Сергей стал гостем программы "Секрет на миллион" в октябре 2024-го, а в студии также появился один из солистов "Иванушек" Кирилл Андреев. Он отметил, что раньше действительно остро стоял вопрос, какая из групп популярнее.

"В каждом городе спрашивали, кто больше собирает", – ответил Кирилл Андреев.

В свою очередь, Жуков отметил, что по большому счету им нечего было делить, ведь "страна огромная", поэтому между ними был здоровый дух соперничества.





Сергей Жуков певец, музыкант Слышишь, что ребята выпустили песню. Думаешь, мол, а мы вам – "Крошку мою", а они потом – "Куклу". А мы тогда – "Алешку"! А они – "Тополиный пух". И ты все время находился в этом классном кураже.

В настоящее время "Руки Вверх!" вместе с Сергеем Жуковым переживают вторую волну популярности. Коллектив намерен с размахом отпраздновать 30-летие и планирует выпустить первый за 14 лет альбом. Кроме того, стартовал масштабный тур по стране, в рамках которого "Руки Вверх!" планируют собрать крупнейшие площадки почти в каждом городе.



Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

"Иванушки International" тоже стараются держаться на плаву, хотя и не без трудностей. Ходили слухи даже о распаде коллектива: масла в огонь подливали сольные выступления участников группы или появление в неполном составе. При этом Кирилл Андреев объяснял в разговоре с "Пятым каналом" в августе 2024-го, что договоренности с продюсером группы Игорем Матвиенко позволяют участникам заниматься сольными проектами и это не говорит о распаде группы.

Однако в том же интервью знаменитости отмечали, что действительно устали друг от друга: появились недопонимания, они перестали общаться друг с другом на гастролях и предпочитают отдыхать раздельно.

"У нас отпуск один раз в году, в январе, и мы едем туда, куда потеплее. И едем друг от друга, как лебедь, рак и щука, в разные стороны", – рассказал еще один участник коллектива Кирилл Туриченко.

В свою очередь, Андреев добавил, что между ними бывают и ссоры, как в любой семье.

Коллектив отметил 30-летие в 2025 году: культовый бойз-бэнд 1990-х дал 3-дневное шоу в концертном зале "Live Арена" 28, 29 и 30 ноября. По данным СМИ, концерты прошли с аншлагом.

