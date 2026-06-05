Жуков рассказал о давнем конфликте с группой "Иванушки International"

Певец Сергей Жуков вспомнил о давнем конфликте с группой "Иванушки International". Лидер "Руки Вверх!" предложил коллегам сотрудничество, но услышал неожиданно резкий отказ. Подробности – в материале Москвы 24.
"Со всяким г****ом не поют"
Лидер группы "Руки Вверх!" Сергей Жуков поделился откровенной историей в своих соцсетях 4 мая. Певец рассказал, что однажды хотел предложить сотрудничество другому популярному коллективу 1990-х – "Иванушкам International".
"У меня рождается идея: сделать коллаб "Руки Вверх!" и "Иванушки International", объединить двух любимых народом команд звучанием и историей", – написал Жуков.
Однако Сергей заявил, что столкнулся с отказом, высказанным в довольно резкой форме.
Жуков пояснил, что хотел предложить сотрудничество в рамках песни "Алешка", которая впоследствии стала одним из самых успешных хитов группы.
"В тот день мы с ребятами просто сели и решили: "Алешка" будет только нашим. Никаких дуэтов. И так, по‑честному, песня и прожила свою жизнь – как самостоятельный, очень личный наш трек", – подчеркнул Жуков.
Исполнитель также заинтриговал фанатов и пообещал рассказать больше историй из прошлого группы, например, как они впервые выступили на рэп‑фестивале.
"Находился в этом классном кураже"
Жуков и ранее не скрывал, что оба коллектива, будучи на пике популярности в конце 1990-х – начале 2000-х, конкурировали между собой. Однако между участниками групп не осталось обид, и впоследствии они вспоминали обоюдное соперничество с улыбкой.
К примеру, Сергей стал гостем программы "Секрет на миллион" в октябре 2024-го, а в студии также появился один из солистов "Иванушек" Кирилл Андреев. Он отметил, что раньше действительно остро стоял вопрос, какая из групп популярнее.
"В каждом городе спрашивали, кто больше собирает", – ответил Кирилл Андреев.
В свою очередь, Жуков отметил, что по большому счету им нечего было делить, ведь "страна огромная", поэтому между ними был здоровый дух соперничества.
В настоящее время "Руки Вверх!" вместе с Сергеем Жуковым переживают вторую волну популярности. Коллектив намерен с размахом отпраздновать 30-летие и планирует выпустить первый за 14 лет альбом. Кроме того, стартовал масштабный тур по стране, в рамках которого "Руки Вверх!" планируют собрать крупнейшие площадки почти в каждом городе.
"Иванушки International" тоже стараются держаться на плаву, хотя и не без трудностей. Ходили слухи даже о распаде коллектива: масла в огонь подливали сольные выступления участников группы или появление в неполном составе. При этом Кирилл Андреев объяснял в разговоре с "Пятым каналом" в августе 2024-го, что договоренности с продюсером группы Игорем Матвиенко позволяют участникам заниматься сольными проектами и это не говорит о распаде группы.
Однако в том же интервью знаменитости отмечали, что действительно устали друг от друга: появились недопонимания, они перестали общаться друг с другом на гастролях и предпочитают отдыхать раздельно.
"У нас отпуск один раз в году, в январе, и мы едем туда, куда потеплее. И едем друг от друга, как лебедь, рак и щука, в разные стороны", – рассказал еще один участник коллектива Кирилл Туриченко.
В свою очередь, Андреев добавил, что между ними бывают и ссоры, как в любой семье.
Коллектив отметил 30-летие в 2025 году: культовый бойз-бэнд 1990-х дал 3-дневное шоу в концертном зале "Live Арена" 28, 29 и 30 ноября. По данным СМИ, концерты прошли с аншлагом.