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15 октября, 17:23

Шоу-бизнес

Певец Андрей Губин отказался от новогоднего корпоратива за 100 тыс долларов

Фото: Legion-Media.com/Persona Stars/053

Певец Андрей Губин не стал выступать на новогоднем корпоративе, хотя ему предлагали гонорар в 100 тысяч долларов. Об этом сообщил телеграм-канал Mash.

Основная причина – проблемы со спиной. По словам артиста, в нынешней форме выходить на сцену за такие деньги он не может, поскольку его состояние отражается на грудном резонаторе.

Губин также рассказал, что за медицинское обследование заплатил 36 тысяч рублей: проверялся на онкомаркеры, а также на гепатиты B и C. Однако, по его словам, врачи считают, что у певца со здоровьем все в порядке.

Исполнитель отметил, что пять раз в неделю он поддерживает форму спортом: ходит с утяжелителями, плавает по 1 000 метров и по два часа занимается греблей. В зал при этом не ходит и признался, что каждую неделю выпивает. Главной отдушиной он назвал девушку: ухаживает за ней три года и радуется каждому звонку.

Возвращение на сцену Губин не исключил, однако все зависит от здоровья. Перерыв в карьере у него уже был – в 2024 году. Музыку артист не забросил: пишет песни для молодых исполнителей, хотя спроса пока нет.

Недавно он получил первый рекламный контракт. Из чужих работ отметил "Бобром за столом". Также певец пожаловался, что не понимает, почему ему не присвоили звание народного артиста, как певице Наташе Королевой.

Ранее народный артист России Николай Басков высказался о важной роли сцены и зрителей в своей жизни. После концерта в Твери певец сознался, что работа помогает ему справляться с переживаниями, но подробности их не раскрыл. Кроме того, Басков отметил, что особенно остро чувствует поддержку публики, которую считает источником любви, эмоций и сил.

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