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22 сентября, 15:49

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Певец Цой заявил, что загруженное расписание помогает ему справляться с осенней хандрой

Певец Анатолий Цой рассказал, как справляется с осенней хандрой

Фото: legion-media.com/Persona Stars/053

Певец Анатолий Цой, выступающий под псевдонимом TSOY, рассказал, что старается не оставаться без дела в пасмурные осенние дни и заранее заполняет расписание активными занятиями. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

По словам исполнителя, в серую погоду у него возникает желание остаться дома и никуда не выходить. Чтобы не погружаться в такое состояние, он намеренно добавляет в планы занятия, связанные с движением, в частности тренировки и прогулки. Физическая активность, отметил Цой, помогает ему справляться с грустью.

Еще одним способом изменить настроение артист считает музыку. Любимые песни, по его словам, позволяют вновь почувствовать внутренний импульс и восстановить энергию.

При этом Цой не придерживается необходимости постоянно занимать себя делами. Если день оказался особенно тяжелым, певец дает себе возможность отказаться от активности, остановиться и побыть в тишине.

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