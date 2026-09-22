Певец Цой заявил, что загруженное расписание помогает ему справляться с осенней хандрой

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Певец Анатолий Цой, выступающий под псевдонимом TSOY, рассказал, что старается не оставаться без дела в пасмурные осенние дни и заранее заполняет расписание активными занятиями. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

По словам исполнителя, в серую погоду у него возникает желание остаться дома и никуда не выходить. Чтобы не погружаться в такое состояние, он намеренно добавляет в планы занятия, связанные с движением, в частности тренировки и прогулки. Физическая активность, отметил Цой, помогает ему справляться с грустью.

Еще одним способом изменить настроение артист считает музыку. Любимые песни, по его словам, позволяют вновь почувствовать внутренний импульс и восстановить энергию.

При этом Цой не придерживается необходимости постоянно занимать себя делами. Если день оказался особенно тяжелым, певец дает себе возможность отказаться от активности, остановиться и побыть в тишине.

Ранее народный артист России Николай Басков рассказал о важной роли сцены и зрителей в своей жизни. После концерта в Твери певец признался, что работа помогает ему справляться с переживаниями, подробности которых он не стал раскрывать.

Басков также отметил, что особенно остро ощущает поддержку публики, которую он называет источником любви, эмоций и сил.

