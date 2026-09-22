Роспатент одобрил регистрацию товарного знака Louis Vuitton

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Товарный знак французского дома моды Louis Vuitton будет действовать в России до 2035 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Роспатента.

Решение о регистрации ведомство приняло в сентябре 2026 года. Заявителем выступила компания "Луи Вюиттон Маллетьер", которая направила документы на оформление знака еще в октябре 2025 года.

Речь идет о фирменном логотипе LV, изображенном в окружении четырехлепестковых цветов. Регистрация распространяется сразу на несколько категорий товаров. Под этим знаком в России можно будет продавать лампы и люстры, музыкальные инструменты, ковры, бытовую химию, новогодние елки, колбасные изделия и алкогольные напитки.

Бутики Louis Vuitton прекратили работу в России в 2022 году.

Ранее бренд Zara получил в России регистрацию товарного знака ZA. Заявку на него испанская компания "Индустрия Де Дисено Текстил" подала в марте 2025 года, а Роспатент одобрил регистрацию в августе 2026 года.

Под новым обозначением Zara сможет продавать в стране туалетную воду, косметику, оптику, смартфоны, фотокамеры и киноаппаратуру. Бренд входит в состав испанской Inditex Group, которой также принадлежат Bershka, Pull&Bear, Massimo Dutti, Stradivarius и Oysho.