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22 сентября, 16:51

Транспорт

"Транспортная неделя – 2026" пройдет в Москве с 14 по 20 ноября

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

С 14 по 20 ноября в Москве состоится 20-я "Транспортная неделя". Ключевой темой заявлена обновленная Транспортная стратегия России до 2050 года, сообщили в пресс-службе мероприятия.

Центральными событиями станут XX Международный форум и выставка "Транспорт России", которые пройдут с 18 по 20 ноября в Гостином Дворе.

Программу откроют молодежные мероприятия: с 14 по 16 ноября пройдет XVI Спартакиада студентов транспортных вузов, а 16 ноября – XVII Международный творческий фестиваль студентов транспортных вузов "ТранспАрт".

Деловая программа форума будет состоять из тематических дней. 18 ноября запланирован День регионов России, посвященный реализации национальных проектов в субъектах и повышению транспортной связанности. 19 ноября пройдет День стратегии, в центре которого будет обновленная Транспортная стратегия до 2050 года. 20 ноября состоится День клиента, посвященный развитию транспортных сервисов и эволюции клиентского пути. В этот же день проведут торжественное собрание по случаю Дня работника транспорта.

В повестку форума также войдут вопросы развития беспилотных перевозок, цифровизации и платформенных решений, транспортной инфраструктуры и логистики, привлечения инвестиций. В юбилейный год обновится выставка "Транспорт России": организаторы представят новый подход к оформлению экспозиции, сделав ее стильной, минималистичной и экономичной. В центре внимания будут объединенный стенд национальных проектов и экспозиции компаний-участников.

В рамках недели пройдет XIII Национальная премия за достижения в области транспорта и транспортной инфраструктуры "Формула движения". Она отмечает проекты, решения и профессиональные достижения, вносящие вклад в развитие транспортной системы России. Премия охватывает направления от строительства и модернизации инфраструктуры до внедрения новых технологий, цифровизации и повышения транспортной безопасности.

Премия будет вручена в восьми номинациях:

  • "Лучший инфраструктурный проект";
  • "Лучший проект регионального значения";
  • "Лучшее инновационное решение в сфере транспортной техники";
  • "Лучшее решение в области цифровизации транспорта";
  • "Лучший проект в области беспилотных технологий на транспорте";
  • "Лучшее решение в сфере обеспечения транспортной безопасности";
  • "Лучший проект в интересах семьи";
  • "Лучший работник транспорта России".

К участию принимаются реализованные проекты и услуги, получившие практическое применение в 2024–2026 годах, а также кандидатуры работников отрасли. Заявки принимаются до 1 октября 2026 года.

Ранее сообщалось, что с 1 по 3 октября в Гостином Дворе пройдет международная выставка "Искусство куклы". В рамках главного международного проекта "Кабинет редкостей" покажут работы современных китайских художников по кукле. Также посетителям представят экспозиции о Шелковом пути, традиционных костюмах российских губерний, эпохе Людовика XIV и литературных произведениях.

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