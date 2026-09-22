Власти Сингапура введут штрафы за громкую музыку в автобусах

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Власти Сингапура утвердили новые правила поведения в автобусах. Теперь пассажиров будут штрафовать за громкую музыку, сообщили в управлении наземным транспортом Сингапура.

Новые нормы начнут действовать с 23 сентября. Действия, нарушающие общественный порядок в автобусах, будут квалифицированы как правонарушения. Максимальный размер штрафа составит 500 сингапурских долларов (примерно 392 доллара).

Под запрет в автобусах также попадут прием пищи, разбрасывание мусора и закидывание ног на сиденья. За более серьезные нарушения, например создание угрозы жизни людей или загрязнение транспортных средств, предусмотрен штраф в размере 5 тысяч сингапурских долларов (около 3,9 тысячи долларов).

Ранее в Таиланде ввели тесты на трезвость для покупки алкоголя. Сотрудники баров и магазинов могут попросить клиента дотронуться до кончика носа с закрытыми глазами, пройти несколько метров по прямой, а также постоять 30 секунд на одной ноге. Если человек не справится, ему могут отказать в продаже спиртного.