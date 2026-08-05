LCI: водителей электросамокатов обязали надевать защитные шлемы во Франции

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Власти нескольких городов и департаментов Франции ввели обязательное ношение велосипедных шлемов для водителей электросамокатов. Об этом сообщил телеканал LCI.

Мера уже действует в Ницце на юге страны, Амьене на севере, Ле-Туке на западе, а также в департаментах Воклюз и О-де-Сен, граничащем со столичным Парижем. За несоблюдение правила предусмотрен штраф в размере 150 евро (примерно 14 тысяч рублей. – Прим. ред.).

Кроме того, в парламент государства внесен законопроект, который закрепит обязанность носить шлем на общенациональном уровне. Документ предполагает внесение изменений в местные ПДД.

По данным французской Службы безопасности дорожного движения, в 2025 году в авариях с участием электросамокатов погибли 80 человек. Это на 35 больше, чем годом ранее.

Ранее в Москве подвели итоги профилактического мероприятия по контролю за соблюдением ПДД пользователями средств индивидуальной мобильности, в том числе курьерами. За время рейда сотрудники составили более 3 тысяч административных материалов. 1 257 протоколов оформили в отношении пользователей СИМ, 980 – в отношении курьеров и еще 805 – в отношении велосипедистов.

